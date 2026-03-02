Een koekje bij de koffie, een granenkoek onderweg of een biscuitje meegeven aan je kids. Het koekjesschap voelt vertrouwd en bijna nostalgisch. Maar achter die bekende speculaasjes, digestives en chocolate chip cookies schuilt een minder onschuldig verhaal. In het overgrote deel van alle A-merk koekjes zit palm- of kokosolie, ingrediënten die wereldwijd bijdragen aan ontbossing, verlies van biodiversiteit en extra CO₂-uitstoot. Volgens The Flower Farm is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in het koekjesschap. Daarom introduceren ze deze week, als het allereerste koekjesmerk, de (lekkerste!) granenbiscuits, digestives en Regenwoud Rakkers voor kids zonder palm- én kokosolie – knapperig, vertrouwd en zonder de bijsmaak van het regenwoud.

We letten steeds beter op wat we eten. Minder suiker, betere ingrediënten, bewustere keuzes. Toch blijft één aspect onderbelicht: hoe wordt dat koekje zo knapperig en glanzend? Juist, door palmolie. Dit vaak onzichtbare ingrediënt komt van palmolieplantages die gepaard kunnen gaan met een enorme impact op regenwouden en biodiversiteit. “Koekjes voelen onschuldig,” zegt Jasper Spaargaren van The Flower Farm. “Maar als je beseft dat we er jaarlijks zo’n 75 miljoen kilo van eten, zie je pas hoe groot de gezamenlijke impact is. Eén biscuitje lijkt klein, maar samen kunnen al die hapjes een groot verschil maken.”

Een traditioneel schap dat achterloopt

Waar in het margarine- en broodbelegschap inmiddels een duidelijke beweging zichtbaar is richting alternatieven zonder tropische oliën, blijft het koekjesschap qua ingrediënten nog opvallend traditioneel. Volgens The Flower Farm is dat niet meer van deze tijd. De wereldwijde vraag naar tropische oliën staat al jaren onder druk vanwege de impact op biodiversiteit en ontbossing, terwijl juist in dit schap nog weinig verandering zichtbaar is. Waar het merk eerder het margarine- en broodbelegschap flink opschudde, wil het nu hetzelfde doen bij koekjes: een écht lekker product introduceren, maar met aandacht voor het regenwoud. Want als het bij het ene schap kan, waarom niet met het andere?

Comfort food zonder verborgen bijsmaak

De koekjes zijn bedoeld voor bij de vertrouwde snackmomenten; bij de koffie, op de bank of onderweg. Ze worden gebakken zonder tropische oliën, maar mét zonnebloem- en raapzaadolie. Het resultaat: koekjes die smaken als comfort food. Gewoon ouderwets lekker, maar gemaakt met oog voor de toekomst.

Drie varianten voor elk moment

De nieuwe range bestaat uit verschillende varianten, afgestemd op uiteenlopende eetmomenten en doelgroepen:

The Flower Farm Digestives - adviesprijs €2,29 (400 gram)

The Flower Farm Granenbiscuits, per twee verpakt en geschikt voor onderweg, werk of gewoon op de bank – adviesprijs €2,79 (9×2 stuks)

The Flower Farm Regenwoud Rakkers, per twee verpakt en speciaal ontwikkeld voor kinderen, inclusief leuke vormen van dieren die leven in het regenwoud zoals een aap, tijger en olifant – adviesprijs €2,69 (6×2 stuks).

Verkrijgbaarheid

De palmolievrije koekjes van The Flower Farm zijn vanaf 2 maart verkrijgbaar bij Jumbo en volgen kort daarna via Picnic.