The Flower Farm heeft deze week een belangrijke mijlpaal bereikt: de palmolievrije pioniers hebben meer dan 50 miljoen producten zonder palmolie verkocht. Hierdoor is de productie van 2,9 miljoen kilo palmolie in potentie bespaard gebleven, dat zou gelijk staan aan zo’n 7,8 miljoen vierkante meter aan palmolieplantages. En dat heeft impact, want zo is het regenwoud, de thuisbasis van meer dan de helft van alle diersoorten op aarde, behouden. The Flower Farm laat, hap voor hap en schap voor schap zien dat lekker en regenwoudvriendelijk eten wél kan. Hoognodig, want elke minuut gaat er een stuk regenwoud ter grootte van 11 voetbalvelden verloren.

Een mijlpaal, geen eindpunt

De komende jaren bouwt The Flower Farm verder aan deze missie. Regenwoudvriendelijke margarine was het begin, waarna het broodbeleg- en koekjeschap volgde. Inmiddels liggen hun producten bij bijna 4.000 winkels in de schappen, kopen 1,3 miljoen huishoudens wekelijks ontbossingsvrije producten en breiden ze hun assortiment gestaag uit. Maar hun ambities reiken verder: in elk schap waar palm- en kokosolie nu nog de norm zijn, ziet The Flower Farm een kans om palmolievrije alternatieven te introduceren. Met producten die smaakvol zijn én het regenwoud intact laten. Tegelijk blijven ze hun verhaal vertellen, aan meer mensen en via meer kanalen, om zo nog meer consumenten te overtuigen van het belang van het regenwoud.

“Deze mijlpaal van 50 miljoen verkochte producten laat zien wat er mogelijk is als je smaak en missie samenvoegt,” zegt Pepijn Bras Sales Director van The Flower Farm: “We zijn er trots op dat we met onze producten bijdragen aan het behoud van het regenwoud en retailpartners in Nederland en België ons daarbij helpen. Daar blijven we ons hard voor maken.”

Lang leve het regenwoud.