The Flower Farm heeft de B Corp-certificering behaald. Het missiegedreven merk, dat sinds 2019 strijdt tegen ontbossing door palmolie, sluit zich daarmee aan bij een wereldwijde beweging van bedrijven die zich inzetten voor positieve impact op mens en planeet. Voor de organisatie is de certificering vooral een bevestiging van de missie die al jaren centraal staat: het beschermen van het regenwoud. De komende jaren gaan ze hap voor hap en schap voor schap verder strijden voor een ontbossingsvrij voedselsysteem.

Elke hap telt

Het merk werd opgericht met een duidelijk doel: producten maken die geen bijdrage leveren aan ontbossing. Door margarine, broodbeleg en andere producten te ontwikkelen zonder palmolie en andere natuurverwoestende ingrediënten zoals kokosolie, laten de palmolievrije pioniers zien dat ontbossingvrij de norm kan zijn. Impact maken zit daarmee diep verankerd in het DNA van het bedrijf. Niet door perfecte oplossingen te beloven, maar door bewuste keuzes te maken en die schaalbaar te maken via het supermarktschap.

Bevestiging van een missie

Geen champagne, maar schop in de grond. De B Corp-certificering werd bekendgemaakt tijdens een boomplantdag met Trees for All, een partner met wie het team al een tijd samenwerkt aan bosherstel en CO₂-opslag. Jasper Spaargaren: “The Flower Farm is gestart om samen met consumenten het verschil te maken voor het regenwoud. Van het schap naar de keukentafel: bewuster boodschappen doen heeft impact. Deze certificering voelt niet als een eindpunt, maar als een bevestiging dat onze manier van werken klopt. We blijven kritisch, transparant en zoeken continu naar hoe het beter kan – en zetten ons actief in om het hele schap mee te krijgen.”

Met inmiddels 1,3 miljoen huishoudens die de producten gebruiken, zijn miljoenen kilo’s palmolie bespaard. Dat is goed voor bijna 7,5 miljoen vierkante meter aan palmolieplantages die zijn bespaard. Ook benadrukt The Flower Farm dat ontbossing een systeemprobleem is, dat alleen samen kan worden aangepakt: met consumenten, retailers en partners.

Blijven pionieren

Hap voor hap en schap voor schap blijven ze daarom bouwen aan een voedselsysteem waarin ontbossing geen plaats meer heeft. Onder andere door verder uit te breiden met producten waarin palmolie nu nog de standaard in het schap is, door zich actiever uit te spreken richting de industrie en door retailers uit te dagen om ontbossingsvrije producten op te nemen in het schap. Niet door met het vingertje te wijzen, maar door te laten zien dat het anders kan.