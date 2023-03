Het Amsterdamse voedingsmerk The Dutch Weed Burger, bekend van gelijknamig vega-product lanceert een nieuwe hybride burger. De nieuwe burger krijgt de naam The Dutch Meat Burger, omdat een deel van de burger bestaat uit kippenvlees. Het bedrijf haakt hiermee in op de trend van hybride producten die voor vleeseters en flexitariërs, geschikter zijn dan de 100% plantaardige snacks die het tot nu toe verkoopt.

Oprichter Mark Kulsdom: “De vega markt heeft een enorme opmars gemaakt, maar de groei blijkt nu toch te zijn gestuit. Ik las onlangs in het Financieel Dagblad een artikel, waarin stond dat Vega de zoveelste geflopte nieuwe trend bleek te zijn. Dat is een niet mis te verstane constatering, waarna we bij onszelf te rade zijn gegaan en concludeerden dat we als ondernemers de boot nu niet willen missen.”

Kulsdom is niet bang is voor het zorgvuldig opgebouwde, principiële imago van zijn merk. “In de afgelopen jaren hebben we veel vleesbedrijven gezien die Vega-producten op de markt hebben gebracht, daar hoor je ook niemand over. Wij doen nu eigenlijk hetzelfde”.

“We blijven natuurlijk nog steeds werken met zeewier, maar we vervangen een deel van de sojabonen door kippenvlees. Het product ziet er daardoor letterlijk nog steeds hetzelfde uit, maar er zit dus wel gewoon vlees in. We doen dit opdat vaste gebruikers er op deze manier zo min mogelijk last van hebben.”

Dutch Weed Burger begon in 2012 met een plantaardige burger verrijkt met zeewier, duurzaam geteeld in de Oosterschelde. Het had als missie om plantaardig als een serieuze optie op de menukaart van restaurants te krijgen en de jonge Nederlandse zeewiersector een kans te geven op de markt. Dat eerste is gelukt volgens Kulsdom. De acceptatie van zeewier behoeft een langere adem. Nu is het tijd voor een grotere uitrol van zeewier en eerlijk gezegd ook tijd om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen, aldus Kulsdom. “Hoe je het ook went of keert, mensen blijven vlees eten. Natuurlijk zijn er goede redenen om er helemaal mee te stoppen, maar niemand maakt die stap echt. Ik heb er altijd heel fanatiek in geloofd, maar het is tijd om de handdoek in de ring te gooien. Wat klimaat betreft is het ook al vijf over twaalf. Mensen willen geen verandering. Het heeft geen zin en wij hebben nu geen zin meer.”

De ondernemer in hem verteld hem dat deze moeilijke tijd vraagt om het bijstellen van zijn ambities, om de business overeind te houden. Kulsdom; “Ik had het graag anders gezien, maar wil er ook een boterham van kunnen smeren. Dat begrijpen mensen heus wel, ook onze harde kern.”