Na een succesvolle pilot vorig jaar, biedt McDonald’s Nederland haar gasten de McPlant™ nu permanent op de menukaart aan. De McPlant™ is gemaakt in samenwerking met Beyond Meat® en is gemaakt van producten zoals erwteneiwit, rijsteiwit, aardappelen en bieten. Met de McPlant™ bieden we gasten nog meer variatie aan op de menukaart. Vorig jaar stond de burger al tijdelijk op het menu in Nederland. De herintroductie sluit aan op de strategie van McDonald’s om het menu-aanbod voor gasten te verbreden door steeds meer plantaardige opties te bieden.

Sinds McDonald’s in 2020 voor het eerst de McPlant™ lanceerde, verovert deze burger steeds meer markten met introducties in Zweden, Denemarken, Portugal, Oostenrijk, de VS, het Verenigd Koningrijk en Ierland. In Nederland was de tijdelijke introductie van de McPlant™ vorig jaar zo’n succes dat de burger nu dus permanent terugkeert op het menu.

Stijn Mentrop, Marketing Director bij McDonald’s Nederland, is blij met de permanente plek van de McPlant™ op het menu: “We vinden het belangrijk om mee te bewegen met de voorkeur van onze gasten, die steeds meer variatie verwachten. Voor kip bieden we met onze Veggie producten al langere tijd lekkere alternatieven aan, en nu doen we hetzelfde voor rundvlees. Bij de tijdelijke introductie vorig jaar kregen we vele positieve reacties van onze gasten over de smaak van de McPlant™. En om het gasten makkelijk te maken, bieden we de McPlant™ voor een scherpe prijs aan in onze App.”

Voor de ontwikkeling van de McPlant™ is McDonald’s een wereldwijde samenwerking aangegaan met Beyond Meat®, die deze burger als voorkeursleverancier voor McDonald’s ontwikkeld heeft. De burger, gemaakt van erwteneiwit, rijsteiwit, aardappelen en bieten, levert de klassieke McDonald’s smaak die gasten kennen en waarderen. Verder bestaat de burger uit een broodje met tomaat, sla, ui, augurk, mosterd, sandwichsaus en ketchup. Ook wordt cheddar smeltkaas toegevoegd. De McPlant™ heeft in Nederland geen veganistisch of vegetarisch keurmerk, maar is een lekkere optie voor flexitariërs, gasten die een dagje minder (rund)vlees willen eten. De McPlant™ is vanaf dinsdag 4 oktober beschikbaar in de Nederlandse restaurants.