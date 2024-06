Beyond Meat® luidt het zomerseizoen in met de lancering van drie nieuwe producten. Waaronder de langverwachte Beyond Steak, een volledig nieuwe innovatie binnen de productrange van Beyond Meat, die vanaf nu verkrijgbaar is bij Albert Heijn en Picnic. Daarnaast krijgt de bekroonde Beyond Burger twee nieuwe varianten: de Beyond Smash, verkrijgbaar bij Jumbo en Picnic, en de Beyond Burger Jalapeño, verkrijgbaar bij Jumbo. De nieuwe producten zijn perfect op tijd voor de zomer en het BBQ-seizoen.

De drie innovaties van Beyond Meat zijn zo ontwikkeld dat ze qua smaak en bereiding niet te onderscheiden zijn van dierlijk vlees. Perfect dus voor zowel vleeseters en flexitariërs als voor vegetariërs en veganisten. Door de toevoeging van de Beyond Burger Jalapeño, Beyond Smash en Beyond Steak aan het Beyond Meat-assortiment kan de consument meer variatie aan de wekelijkse maaltijd toevoegen. Denk hierbij aan een smakelijke, lichte maaltijd met plantaardige biefstukpuntjes voor doordeweeks tot briljante plantaardige burgers voor op de BBQ in het weekend.

“Deze zomer lanceren we één van onze beste innovaties ooit. We zijn trots dat we met deze plantaardige biefstukpuntjes een alternatief kunnen bieden voor echte steak-liefhebbers. Tegelijkertijd breiden we onze populairste categorie uit met de komst van de Beyond Burger Jalapeño en de Beyond Smash. Perfect voor de zomer, met het BBQ-, en voetbalseizoen en de Olympische spelen”, aldus Natalia Tofan, Regional Sales Manager BeNeFra bij Beyond Meat.

Bijkomend voordeel supermarkt

Dankzij de uitbreiding van de Beyond Meat-productrange krijgt de consument meer opties om plantaardig te eten, en dit kan supermarkten helpen bij het behalen van de ‘meer plantaardig’-doelstelling van Wakker Dier. Hierbij is het streven dat in 2025 50% van de eiwitten die supermarkten verkopen plantaardig is. Alle grote supermarkten in Nederland, waaronder Albert Heijn, Plus en Jumbo, hebben zich hierbij aangesloten.

Beyond Steak

Beyond Steak is de grootste innovatie van Beyond Meat tot nu toe. De vernieuwing heeft een ongelofelijk sappige en malse bite, waar zowel vleeseters en flexitariërs als vegetariërs en veganisten van kunnen genieten. De plantaardige biefstukpuntjes zijn in andere landen al met lovende recensies ontvangen en met meerdere awards bekroond. De consument in Nederland kan nu dus eindelijk ook de Beyond Steak toevoegen aan sandwiches, bowls, salades, roerbakgerechten, fajitas en andere gerechten.

De Beyond Steak puntjes bestaan uit plantaardige ingrediënten, zoals tuinbonen en tarwe, en het product heeft de hoogst mogelijke NutriScore (A). Met 24 gram proteïne en slechts 1 gram verzadigd vet per portie is Beyond Steak een premium plantaardig product waarvan genoten kan worden, mét de extra voedings- en milieuvoordelen van plantaardig vlees. Nu kan zelfs de grootste steak-liefhebber genieten van een volledig plantaardige maaltijd zonder in te leveren op smaak en textuur.

De Beyond Steak is verkrijgbaar bij PicNic en 850 Albert Heijn-winkels.

Beyond Smash

Met de Beyond Smash speelt Beyond Meat in op de hype rondom de populaire Smash Burgers vanuit Amerika. Als je deze dunnere versie van de bekroonde Beyond Burger smasht tijdens het bakken krijg je de beste smaakervaring: sappig en knapperig met een lekkere bite. De basis van de burger bestaat uit eiwitten en erwten; bieten zorgen voor de vleesachtige rode kleur en kokosolie en aardappelzetmeel zorgen voor de heerlijke sappige bite. Vlees gemaakt van planten, voor vegetariërs, vleeseters en alles daartussenin.

De Beyond Smash is verkrijgbaar bij Picnic en ruim 400 Jumbo-winkels.

Beyond Burger Jalapeño

Met de Beyond Burger Jalapeño kunnen liefhebbers van specerijen een nieuw product toevoegen aan hun BBQ-favorietenlijstje, want deze innovatie is on FIRE! Perfect voor carnivoren en veganisten en iedereen daartussenin die van een pittige kick houdt. Deze vleesachtige, plantaardige sensatie is onweerstaanbaar sappig en de ‘heetste’ plantaardige burger van Beyond Meat tot nu toe. Beyond Burger Jalapeño is een bron van eiwitten (16 g per 100 g) en is volledig gemaakt van plantaardige ingrediënten.

De Beyond Burger Jalapeño is verkrijgbaar bij 185 Jumbo-winkels.

Naast de bovenstaande lanceringen zijn Beyond Burger en Beyond Mince vanaf begin juli verkrijgbaar bij 300 PLUS-winkels.