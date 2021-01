Susta foods is je nieuwe vegan vriend in de keuken

‘It’s always the right time to make a better choice’. Dat is waarmee het bedrijf Susta foods consumenten wil inspireren om te komen tot een nieuwe groene keuze in de keuken. Susta foods biedt innovatieve plantaardige basisproducten, waarmee consumenten zelf een breed scala aan smakelijke gehakt- en kipgerechten kunnen creëren, 100% vegan. De twee basismixen ‘miss Susta’ zijn vanaf eind januari te bestellen via de website www.sustafoods.com en worden de volgende dag per brievenbuspakket thuisbezorgd, wel zo handig.

De wereld verandert en daardoor veranderen ook inzichten van consumenten. Wat ooit gewoon was, wordt ongewoon. Wat ooit ongewoon was worden nieuwe gewoontes. Steeds meer consumenten maken keuzes met hun blik gericht op de toekomst. Een gezonde toekomst voor iedereen, vraagt om frisse blikken. Hoe groener het eten, des te meer mensen kunnen blijven mee-eten, nu en in de toekomst. We hebben tenslotte niet alleen een verantwoording naar onszelf maar ook naar elkaar.

Susta foods biedt consumenten een plantaardige vleesvervanger, waarmee eenvoudig een breed scala smakelijke gerechten en snacks zelf kan worden bereid. Met Susta maak je je eigen vlees- of kipvervanger, op elk moment dat het jou uitkomt. De basismix moet worden gemengd met koud water en zonnebloemolie, om vervolgens te bereiden tot de toepassing waarvoor je het wilt gebruiken….als gehakt door de pasta, als gehaktbal bij de aardappelen of als hamburger op een broodje. Als je kiest voor de kipvariant dan maak je je eigen kipstukjes, nuggets zoals je dat zelf wilt.

Ter introductie wordt een miss. Susta ‘try me box’ aangeboden voorzien van 2 sachets Susta, waarvan één vegan kip en één vegan gehakt en daarbij diverse recepten. In het reguliere assortiment kan er gekozen worden uit een miss. Susta single box met 4 sachets, of triple box met 12 sachets. De samenstelling kan worden aangegeven in het besteloverzicht.

Susta foods is een jong bedrijf, gevestigd in Oostvoorne met als ambitie om mensen die groener willen eten, maar wel houden van de vleeservaring, een smakelijke oplossing te bieden. Het bestelgemak, de plantaardige herkomst, de verrijking met vitamine B12, het ijzer aandeel en het feit dat je miss Susta altijd voorhanden hebt, zijn allemaal redenen om niet alleen groen te denken maar ook groen te doen.