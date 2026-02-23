Vandaag heeft Impossible Foods aangekondigd dat het zijn heerlijke, voedzame en proteïnerijke assortiment van plantaardige vleesproducten naar het supermarktkanaal in Nederland brengt, na de introductie eerder dit jaar in Nederlandse restaurants. Deze aankondiging markeert een belangrijke stap in de Europese expansie van het bedrijf: voor het eerst zijn Impossible-producten nu verkrijgbaar voor Nederlandse consumenten, zowel in de supermarkt als online.

Een selectie Impossible®producten is nu verkrijgbaar bij Jumbo-supermarkten en via online supermarkt Crisp, namelijk:

Impossible® Meatballs gemaakt van planten: sappige balletjes gemaakt van een mix van Impossible’s plantaardige ‘gehakt’.

Impossible® Bratwurst gemaakt van planten: veelzijdige plantaardige worst voor op de grill, in de pan of oven.

Impossible® Steak Pieces gemaakt van planten: malse plantaardige biefstukpuntjes, ontwikkeld voor gemak en variatie.

Impossible® “Chicken” Tenders gemaakt van planten: krokante, goudbruine plantaardige tenders met een sappige binnenkant.

Impossible® Grilled Burger gemaakt van planten: voorgegaarde burgers met een volle, hartige smaak en subtiele rookaccenten.

Impossible plantbased, nooit zo lekker geweestImpossible Foods is een pionier in het ontwikkelen van plantaardige ‘rundvlees’-, ‘kip’- en ‘worst’-producten die dezelfde smaak, textuur en voldoening bieden als vlees van dieren, maar dan op een manier die beter is voor de planeet. In een wereldwijde smaaktest waarbij consumenten “blind” plantaardige producten van diverse merken hebben geproefd, eindigde Impossible het vaakst als nummer 1.

Naast de uitzonderlijke smaak bieden Impossible-producten ook indrukwekkende voedingswaarden. Elke portie is rijk aan eiwitten, ijzer, vezels en andere essentiële voedingsstoffen die bijdragen aan een compleet voedingsprofiel. Qua eiwitgehalte is de Grilled Burger bijvoorbeeld vergelijkbaar met een reguliere runderburger.

Jasper van Meer, Head of Marketing & Strategy Benelux: “Impossible Foods geeft vorm aan een toekomst met plantaardige eiwitten die beter zijn voor de planeet. We doen dit op een andere manier dan tot nu toe gebruikelijk is in de markt, en dat gaan jullie vanzelf ervaren. We zijn enorm trots op deze stap, zeker omdat er al lange tijd veel vraag is naar onze producten. Deze introductie in Nederland markeert een belangrijke mijlpaal in onze expansie.”