Rival Foods en This™ slaan de handen ineen en introduceren een plantaardige biefstuk in de Britse supermarkten. De basis van de steak bestaat uit plantaardige vezels die Rival Foods via een gepatenteerde ‘shear cel’-techniek bereidt, waardoor zij een structuur krijgen die in grote mate overeenkomt met rundvlees.

De gezamenlijke lancering van de plantaardige biefstuk is een mijlpaal voor Rival Foods en de eiwittransitie. “De plantaardige markt in het Verenigd Koninkrijk is twee keer zo groot als die in Nederland,” zegt Karin Löwik, CEO van Rival Foods. “Ook loopt de Britse voedingsmarkt in trends en aanbod voor op die van Europa. De adoptie van onze technologie in deze belangrijke markt, in samenwerking met een van de grootste Britse plant-based merken, is een groot compliment. Dit betekent niet alleen een belangrijke stap voor Rival Foods, maar ook voor de innovatie in de gehele markt.”

Smaakvolle eiwitbron

De nieuwe steak bevat met 30 gram eiwit per 100 gram beduidend meer eiwitten dan rundvlees. Löwik: “Dat maakt deze plantaardige steak de gezonde optie. Verder wordt het eten van rood vlees geassocieerd met gezondheidsrisico’s zoals hart- en vaatziekten, beroertes, diabetes Type 2, maar ook darmkanker. De plant-based biefstuk biedt daarom een interessant alternatief én bevat in tegenstelling tot veel andere alternatieven geen kunstmatige toevoegingen en bindmiddelen.’’

Marktlancering

De plant-based steak van Rival Foods en This™ is te vinden in de Engelse supermarkten Tesco, Waitrose, Sainsbury’s, Morrissons en Ocado. Voor This™ is de samenwerking de belangrijkste lancering van het jaar, die ondersteund wordt met een multimediale campagne in het Verenigd Koninkrijk. “We verwachten dat dit product dankzij de goede structuur, smaak, voedingswaarden en concurrerende prijs een groot succes wordt in de Britse markt”, vult Debbie Epstein, Marketing Director van This™ aan. In Nederland zal het product beschikbaar zijn voor de B2B en foodservice markt. Löwik: “Door de gelijkenissen in smaak en structuur en de goede voedingswaarden is het product voor meerdere markten interessant. Na deze mijlpaal wil Rival Foods samen met andere partners opschalen naar meerdere markten en krachten bundelen voor maximale impact.”

Over Rival Foods

Rival Foods is een Nederlandse foodtech-scale-up die plantaardige whole-cuts ontwikkelt en vermarkt. Het bedrijf is in 2019 opgericht als spin-off van Wageningen University & Research en is gevestigd in Nederland. Rival Foods gebruikt haar gepatenteerde productietechnologie om plantaardige eiwitten om te zetten in vezelrijke structuren die qua textuur en mondgevoel overeenkomen met dierlijk vlees. De producten zijn volledig plantaardig en bevatten geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen. Rival Foods werkt samen met foodserviceproviders, retailers en voedingsmerken in Europa. Het managementteam wordt gevormd door Karin Löwik (CEO), Birgit Dekkers (COO), Allison Woolcott (CFO) en Willem Spigt (CCO). De investeerders in Rival Foods zijn ABP (via APG), PeakBridge, PYMWYMIC en ROM Utrecht Region.