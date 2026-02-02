Van beste vegan onderneming tot beste vegan inspirator. Op 31 januari reikte de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) de Vegan Awards uit in acht categorieën bij theater ZIMIHC Stefanus in Utrecht.

Dit zijn de winnaars van de Vegan Awards 2025

Beste Vegan Bakkerij & Patisserie: Life’s A Peach

Beste Vegan Restaurant: Vegan Sushi Bar

Beste Vegan Onderneming: VegaVriend

Beste Vegan Educatie & Informatie: Verbod Op Vleesnamen – LUBACH

Beste Vegan Inspirator: Plantbased Dennis

Beste Vegan Campagne & Initiatief: Opvolgers altijd goedkoper dan vlees – Lidl

Beste Vegan Product: Vegan Bitterballen – Cas & Kas

Beste Vegan Hotel & B&B: De Groene Mus

Dit waren alle 32 genomineerden voor de Vegan Awards 2025.

Humor én een boodschap

Arjen Lubach noemt het “een grote eer” om de Vegan Awards te winnen in de categorie Beste Vegan Educatie & Informatie: “Dat betekent niet alleen dat onze poging tot humor is aangekomen, kennelijk heeft de boodschap ook zijn werk gedaan. Alhoewel op onze redactie een veelheid aan meningen te vinden is, is de consensus toch wel dat geen (of minder) vlees eten een gigantische impact kan hebben op de wereld en het klimaat. Zelf voeg ik daar graag de argumenten gezondheid en dierenleed aan toe. Het klinkt misschien activistisch, maar ik hoop echt dat de toekomst plantaardig is.”

Snelle ontwikkeling van de vegan beweging

Danielle Vol-van der Holst, voorzitter van de NVV: “Elke editie van de Vegan Awards laat zien hoe snel en mooi de vegan beweging zich ontwikkelt. De nominaties zijn stuk voor stuk van hoog niveau en vaak verrassend vernieuwend. Als jury kijken we zorgvuldig of een initiatief daadwerkelijk vegan is en hoe het zich verhoudt binnen de verschillende categorieën, die elk jaar weer anders zijn. Met de Vegan Awards geven we positieve aandacht aan inspirerende vegan producten, bedrijven en initiatieven, en helpen we veganisme op een toegankelijke en mooie manier verder te verspreiden.”

Grote namen

“Bij de nominaties zitten al een aantal jaren grote namen, maar nu komen de grote organisaties ook echt naar de uitreiking,” vertelt Axel Blom, teamleider van de Vegan Awards. “Grote supermarkten, nationale televisieprogramma’s, restaurants met Michelinsterren, er is een brede waardering van de Vegan Awards onder de genomineerden. Wat ik zo bijzonder vind aan de Vegan Awards, is dat veganisme toch vaak gaat over alle narigheid rondom dierenrechten. Het is belangrijk om daar aandacht op te vestigen, maar bij de Vegan Awards staan we onszelf toe om één avond stil te staan bij de prestaties, triomfen en hoogtepunten van de vegan beweging. Ik denk dat de beweging dat soms nodig heeft om aan te sterken, en het schept een sterk gemeenschapsgevoel.”

Toost op Veganuary en afsluiting campagne

De Vegan Awards worden sinds 2012 elk jaar uitgereikt door de NVV. Hiermee wil de vereniging vegan initiatiefnemers bedanken voor het laagdrempeliger maken van veganisme. Dit jaar vormde de uitreiking van de awards een feestelijke afsluiting van Veganuary en van de landelijke NVV-campagne ‘Wat is jouw favoriete dier?’. Met deze campagne riep de NVV heel Nederland op om bewuster te worden van hoe hun dagelijkse keuzes kunnen bijdragen aan dierenleed óf het voorkomen daarvan.

En Arjen Lubach, wanneer was de laatste keer dat hij zelf ‘per ongeluk’ een plantaardige burger heeft gegeten? “Gisteren! Een Beyond-burger. Maar dat was niet per ongeluk, gewoon bewust. Wel in een private jet natuurlijk, je moet keuzes blijven maken.”

Fotograaf: Roactive