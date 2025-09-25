Herenmodemerk Suitable voegt dit seizoen stijlvolle nieuwe tinten toe aan zijn succesvolle collectie Sorona®-overhemden. Met deze uitbreiding brengt Suitable fashion forward heren een eigentijdse mix van luxe uitstraling, hoog draagcomfort en verantwoorde keuzes.

Innovatie met stijl

Als eerste merk in Europa die werkt met Sorona®-overhemden, zet Suitable opnieuw de toon in duurzame herenmode. Deze vezel, gemaakt op plantaardige basis, staat bekend om zijn lichte stretch, ademend vermogen, zachtheid en natuurlijk kreukbestendigheid. “Het is een overhemd dat elegant oogt, zacht aanvoelt en soepel met je meebeweegt”, verklaart Raoul van Dun, oprichter van Suitable. “Perfect dus voor mannen met een drukke agenda of voor onderweg.”

Nieuwe kleuren, eindeloze combinaties

De collectie wordt uitgebreid met wijnrood, racing green en dark denim, kleuren die perfect aansluiten bij het modebeeld van nu en naadloos te combineren zijn met zowel een pak als een jeans. Samen met de bestaande basis van navy, offwhite en olijfgroen ontstaat een garderobe vol veelzijdige stylingopties, van zakelijke meeting tot gezellige borrel.

Over Suitable

Met meer dan 20 jaar ervaring is Suitable dé expert op het gebied van hoogwaardige en duurzame herenmode. Suitable zet de man in zijn kracht, of hij nu kiest voor het Suitable label of een ander gerenommeerd merk. Dankzij een uitgebreide collectie herenkleding die past bij zijn karakter, bouw en de gelegenheid, maakt de klant altijd zelfverzekerde stijlkeuzes.