Met Isover Isogro Flex biedt Isover een biobased oplossing voor afbouw-, prefab houtskeletbouw- en renovatieprojecten. De hennep isolatieplaat is geschikt voor voorzet- en scheidingswanden, hellende daken en houtskeletbouw. De plaat sluit naadloos aan bij de groeiende vraag naar biobased isolatiematerialen. Bovendien draagt het product bij aan een comfortabele leefomgeving.

De samenwerking met Dun Agro speelt hierin een sleutelrol. Dun Agro is al jaren een toonaangevende speler in de Nederlandse hennepsector en de enige fabrikant van hennepisolatiematten gemaakt van in Nederland geteelde industriële hennep. Het bedrijf beschikt over diepgaande expertise in het verwerken van hennepvezels tot hoogwaardige producten. “Isover en Dun Agro bundelen hun expertise door de kennis van hennep te combineren met de kracht van een toonaangevende isolatiespecialist. Dit leidt tot een product dat niet alleen duurzaam is, maar ook voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatie-eisen die de markt van ons mag verwachten,” zegt Frank te Poel, CEO Gypsum, Insulation & Mortars Benelux.

“Dun Agro zet zich al lange tijd in voor de ontwikkeling van markten voor duurzame woonoplossingen. Ons partnerschap met Saint-Gobain combineert bewezen technologieën en gedeelde waarden om een marktklare oplossing te leveren die de CO2-uitstoot verlaagt en tegelijkertijd de toekomst van veerkrachtig bouwen ondersteunt.” Albert Dun, oprichter van Dun Agro B.V.

Kwaliteit en prettige verwerking staan voorop

“Isover staat voor innovatie en kwaliteit,” aldus Frank te Poel. “Met de introductie van Isover Isogro Flex versterkt Isover haar positie als isolatiespecialist en biedt haar klanten nog een biobased alternatief dat volledig past binnen de bouwopgaven van vandaag en morgen.” De naam Isogro komt voort uit het natuurlijke element, aangezien Dun Agro zijn eigen grondstoffen verbouwt op 2000 hectare.

Isover Isogro Flex is een flexibele, biobased isolatieplaat voor hellende daken, wanden en houtskeletbouw. Voordelen zijn:

Comfortabel wonen en werken: verbetering van comfort en welzijn in leefruimtes door zijn akoestische en thermische eigenschappen.

Prettige verwerking: vormvast, gemakkelijk te verwerken en aan te brengen.

Duurzaam: Afkomstig van Nederlandse bodem en slaat CO 2 op tijdens de teelt.

op tijdens de teelt. Optimale afmetingen voor binnenwanden en houtskeletbouw.

Duurzaam geteeld op Nederlandse bodem

Hennep is een van de meest veelzijdige gewassen ter wereld. Het is een plant die weinig tijd nodig heeft om te groeien. Daarnaast wordt de hennepplant veelal gebruikt als vruchtwisseling voor landbouwteelt, zoals aardappelen. En dat is belangrijk, want hierdoor voorkom je ziektes en verbeter je de kwaliteit van de bodem.

Met deze samenwerking zetten Isover en Dun Agro een gezamenlijke stap richting een duurzamere bouwsector, waarin biobased isolatiematerialen een steeds belangrijkere rol spelen.