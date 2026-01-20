Schouten Europe introduceert drie nieuwe falafelvarianten die inspelen op de groeiende vraag naar plantaardige producten met een eigen identiteit. Met de Falafel Harissa, Falafel Groene Erwt & Munt en Falafel Rode Biet voegt het Giessense familiebedrijf uitgesproken smaken en kleur toe aan haar bestaande assortiment.

Groeiende vraag

Falafel is een traditioneel product uit het Midden-Oosten op basis van peulvruchten (meestal kikkererwten) en kruiden. Ooit vooral streetfood, nu wereldwijd populair door de combinatie van smaak, veelzijdigheid en toenemende interesse in wereldgerechten. Schouten verkoopt al jarenlang Falafel in diverse formaten, en ziet de vraag de laatste jaren toenemen.

“Onze nieuwe varianten zijn ontwikkeld voor B2B-afnemers in retail, foodservice, QSR en industrie. De falafels combineren een basis van peulvruchten met verrassende smaakprofielen en bieden chefs, productontwikkelaars en consumenten volop mogelijkheden voor onderscheidende menu’s en concepten”, vertelt Annemiek Vervoort, product manager bij Schouten.

Drie smaken, drie duidelijke karakters

“De Falafel Harissa brengt een warme, kruidige smaak met een licht pittig karakter en bevat linzen. Ideaal voor streetfoodconcepten en wereldkeukens. De Falafel Groene Erwt & Munt is fris, zacht en aromatisch. Een toegankelijke variant die perfect past binnen moderne, lichte gerechten. De Falafel Rode Biet valt op door zijn natuurlijke kleur en licht zoete smaak, en zorgt direct voor visuele impact op het bord”, aldus Vervoort.

Plantaardig en Nutri-Score A

Zoals je mag verwachten van Schouten Europe zijn de falafels volledig plantaardig en ontwikkeld met aandacht voor kwaliteit, textuur en smaak. De producten hebben een Nutri-Score A en zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van wraps en bowls tot burgers en maaltijdcomponenten. Met deze introductie onderstreept Schouten haar rol als innovatieve partner in plant-based oplossingen voor de professionele markt.

Eerste Nederlandse partij

Schouten startte in 1990 als eerste Nederlandse partij met de ontwikkeling van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. Het bedrijf vermarkt één van de meest uitgebreide en gevarieerde assortimenten ter wereld en levert haar producten, voornamelijk onder private label, in meer dan 50 landen. Ook ontwikkelt het bedrijf veel producten op basis van klantvraag.