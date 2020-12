Studenten TU Delft brengen duurzame food startups naar de consument  

We weten allemaal dat innovatie vaak komt van kleine startups. Reden voor 5 Studenten van de TU Delft om een venture te beginnen waarmee ze innovatieve food startups helpen bij het aan de man brengen van hun duurzame producten. Volgens cijfers van de ABN Amro waren er in 2018 al meer dan vierduizend innovatieve food startups in Nederland. De food startups zijn flexibel, spelen in op de trends en hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En dat is precies wat er nodig is in de transitie naar duurzaam eten!

Momenteel bepaalt de supermarkt grotendeels het tempo waarin de producten van deze startups worden toegevoegd aan het assortiment. Een kostbaar proces, waarbij de concurrentie hoog is. Lokale ondernemingen die op het gebied van duurzaam eten willen innoveren hebben behoefte aan een centraal platform. Daarvoor hebben de studenten van de TU Delft nu Goodcase in het leven geroepen.

Duurzaam eten ontdekken

Met Goodcase kunnen consumenten gemakkelijk duurzaam eten ontdekken. De ‘Sneak Peek doos’ laat consumenten letterlijk een hapje uit de toekomst nemen. De doos zit namelijk vol duurzame producten die we in de toekomst in de supermarkt kunnen verwachten. Door het verhaal achter het product te vertellen, hopen we consumenten te inspireren om bewustere keuzes te laten maken.

Goodcase heeft met meer dan 10 Nederlandse food startups samen gewerkt. Ze verwachten op korte termijn meer samenwerkingen aan te gaan. Samen met een part een partner, gespecialiseerd in duurzame ‘last-mile delivery’, worden de pakketten bij de consument thuis bezorgd. Voorlopig nog in Den Haag, Delft en omstreken, maar daar worden langzaam meer steden en regio’s aan toegevoegd.

Wanneer is ons eten duurzaam?

Duurzaamheid is een breed begrip. Wat maakt eten precies duurzaam? Er zijn verschillende factoren in de herkomst van de ingrediënten en in het productieproces die ervoor zorgen dat een product duurzaam is.

Plantaardige alternatieven. Het produceren van vlees heeft de grootste impact op het milieu. Met name ‘rood vlees’, zoals rund. Ook zuivel heeft een enorme impact. Daarom zijn plantaardige producten in plaats van dierlijk vlees en zuivel enorm duurzaam.

Lokaal geproduceerd. Dat sommige producten de halve wereld over vliegen is onnodig. Zeker als dit ook makkelijk lokaal gekweekt of geteeld kan worden. Lokaal hoeft niet altijd uit dezelfde stad of regio, maar het liefst wel uit Nederland. Door de korte ketens hoeven de producten daarom maar een beperkte afstand af te leggen voordat ze op jouw bord komen. Dat maakt ze duurzaam en over het algemeen een stuk verser en smaakvoller.

Biologisch. Biologisch geteelde producten, zoals bijvoorbeeld groente, fruit of seitan, is niet alleen gezonder voor ons lichaam, maar ook beter voor de biodiversiteit. Denk aan alle blije bijtjes en vogels die niet worden geraakt door al die giftige stoffen.

Zero-waste en upcycling. Het is pijnlijk om te zien hoeveel producten zoals groente en fruit worden weg gegooid omdat ze niet voldoen aan de standaard van de supermarkt. Veel van deze producten zijn nog goed genoeg om gegeten te worden. Zo zijn er veel startups die dit ‘afval’ omtoveren tot een heerlijke product.

Minder uitstoot. Producten geproduceerd door bedrijven die bewust hun uitstoot minimaliseren. Bijvoorbeeld producten uit in een fabriek die volledig draait op zonne-energie en vervoerd worden zonder uitstoot.

Makkelijk én leuk!

Zeker anno 2020 is het belang van gemak groot. Uit onderzoek blijkt dat veel consumenten best bereidt zijn om bewuste, duurzame keuzes te maken. Maar we weten ook dat het allemaal niet teveel moeite mag kosten. Door de consument tijd te besparen en de duurzame producten te selecteren en zonder zorgen thuis te bezorgen wordt duurzaam eten ineens een stuk aantrekkelijker voor de consument. Maar daarnaast ook aantrekkelijk voor de voedselbranche. Door de koppeling tussen de verschillende startups te maken doet Goodcase iets wat de supermarkt niet kan; duurzame vernieuwing in de huiskamer brengen voor een eerlijke prijs.