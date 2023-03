Van 23 tot en met 25 mei verandert de Metropoolregio Rotterdam in een broeinest van talent, kapitaal en groei. Meer dan veertig samenwerkingspartners, drie volle dagen en één gezamenlijke missie. Upstream 2023 is het internationale techfestival voor een toekomstbestendige economie. Het is the place to be voor elke startup of scale-up die op zoek is naar duurzame groei en impact. Dit jaarlijks terugkerende festival is een co-creatie van het Nederlandse innovatieve ecosysteem, internationale bedrijven en investeerders. Met een driedaagse agenda met zo’n vijftig evenementen, biedt Upstream 2023 een kans om in contact te komen met inspirerende ondernemers, investeerders en change-makers. De afgelopen drie edities trokken per editie meer dan 2.000 deelnemers van over de hele wereld.

De opkomst van startups en scale-ups in de regio Rotterdam – Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam is een rijzende ster in het wereldwijde startup-ecosysteem. Het herbergt een bloeiende gemeenschap van bijna 1.700 actieve startups met prominente clusters in Smart Logistics, Life Sciences, Deeptech, Megatronics en Cleantech. Daarmee is het de perfecte locatie voor een festival om de overgang naar een toekomstbestendige economie te bevorderen en te versnellen. Upstream 2023 begint met Talent Tuesday, gevuld met carrièrebeurzen, coding challenges en andere netwerkevenementen om scale-ups met talent te verbinden. Woensdag is Capital Day met een programma dat draait om het verbinden van startups en scale-ups met toonaangevende internationale investeerders. De laatste dag staat in het teken van groei, waarbij innovatieve MKB-, bedrijven, startups en scale-ups samenkomen om nieuwe inzichten voor de toekomst op te doen en verbindingen te leggen voor samenwerkingen.

Inspirerende founders, tech-specialisten en een klimaatactivist

Lars Crama, Private Lead bij Up!Rotterdam, is een van de hoofdorganisatoren van Upstream: “Het festival biedt een platform voor innovators, investeerders en marktleiders om samen te werken en duurzame groei te versnellen. De editie van dit jaar heeft een gevarieerde line-up van sprekers zoals Techleap-gezant Constantijn van Oranje-Nassau, een klimaatactivist van Extinction Rebellion, Hannah Prins, en Superscript CEO Cameron Shearer. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod, waaronder relevant advies van specialisten, de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van tech, duurzaamheid, sociale impact, diversiteit en inclusie. Upstream brengt een groeiende gemeenschap van oprichters en changemakers samen om met elkaar in contact te komen, te groeien en hun bedrijven te transformeren. Een mooie kans om een internationaal gezelschap van gelijkgestemden te ontmoeten.”

Transitie naar een nieuwe economie

Upstream is het jaarlijkse festival dat internationale changemakers, die de transitie naar een digitale, koolstofneutrale, circulaire en inclusieve nieuwe economie aanjagen, met elkaar verbindt. Ondernemers, investeerders en doortastende bedrijven worden uitgenodigd om te delen, te verbinden en betekenisvolle innovaties te creëren voor duurzame groei. Dit jaar vindt het evenement plaats van 23-25 mei 2023 in Poppodium Annabel, een dynamische locatie in het hart van Rotterdam. In samenwerking met de steden Delft, Zoetermeer en Schiedam zijn in totaal meer dan 40 onafhankelijk georganiseerde stadsevenementen gepland. Er wordt een scala aan activiteiten en evenementen aangeboden, variërend van keynote speeches en paneldiscussies tot workshops, hackathons en netwerkevenementen. In drie dagen kunnen startups, scale-ups, innovatieve MKB bedrijven en studenten de nieuwste innovaties verkennen, stadsevenementen bijwonen, nieuwe connecties opbouwen en leren van de belangrijkste denkers en experts op dit gebied.

Foto: Upstream Festival 2022