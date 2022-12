Kijkend naar de donkere wolken die dit jaar boven de financiële markten hangen, zullen veel investeerders wellicht aarzelen om in jonge startups te investeren. Ondanks een dreigende recessie heeft Startupbootcamp, de grootste startup-accelerator in Europa, zojuist aangekondigd dat ze het komende decennium in maar liefst 100.000 startups zullen investeren.

Tijdens het exclusieve Impact Day-evenement in het Tobacco Theater te Amsterdam – waar meer dan 250 van de meest bekende particuliere investeerders, durfkapitalisten, opinieleiders en experts uit de industrie aanwezig waren om 21 impact-startups uit het Startupbootcamp-investeringsportfolio te ontmoeten – deelde Global Managing Director Kauan Von Novack de plannen en visie van Startupbootcamp voor het aankomende decennium.

“In de afgelopen tien jaar heeft Startupbootcamp het leven van honderdduizenden mensen geraakt door te investeren in meer dan 1.500 startups, hiermee zijn indirect duizenden banen gecreerd verspreid over meer dan 20 landen. Als grootste Startup Accelerator van Europa vroegen we ons af; “Kunnen we de aankomende 10 jaar dit enorme platform gebruiken om de transitie naar een duurzamere economie te versnellen?” en het antwoord was ‘ja’! Duurzaamheid is niet alleen een humanitaire missie, het is ook een commerciële missie. Daarom hebben we een onderzoek laten uitvoeren om erachter te komen hoeveel startups op het gebied van duurzaamheid de markt moeten betreden om de Sustainable Development Goals op tijd te bereiken. Het antwoord was 100.000 startups, 100.000 startups om de wereld te redden. En daarom gaan we de komende tien jaar in hun allemaal investeren.”

Op het evenement was ook Rinke Zonneveld, CEO van InvestNL, een investeringsvehikel van het Ministerie van Economische Zaken aanwezig. Tijdens een interview ging Rinke in op de rol van startups en innovatie voor de Nederlandse economie, vooral in tijden van crisis: “Het is ondernemerschap en innovatie, en niets anders, dat ons kan helpen de grote mondiale uitdagingen op het gebied van klimaat, gezondheidszorg en ongelijkheid aan te pakken. Te veel investeerders richten zich op ‘gemakkelijke’ SaaS-ventures, veel te weinig voegen woord bij daad en durven daadwerkelijk te investeren in bijvoorbeeld cleantech-oplossingen.”

En die laatste zin is misschien wel iets om heel goed te houden en in acht te nemen. Volgens BlackRock’s CEO Larry Fink “zullen de toekomstige 1.000 ‘unicorns’ duurzaamheidsstartups zijn”. Financieel rendement afgestemd op maatschappelijke impact. Het schijnt nu toch al mogelijk te zijn.

Kauan deelt verder; “Ons plan om te investeren in 100.000 startups start niet in een verre en abstracte toekomst. Het begint vandaag, met de eerste 21 uit 100.000 startups die vandaag op het podium staan. Er is een gezegde in de startup wereld die luidt: “Proberen om ieders problemen op te lossen resulteert in het oplossen van niemands problemen” – Startups gedijen door zich te concentreren op nicheproblemen van de markt. Je ziet dus van alles een beetje: van landbouw tot waterbeheer, van festivalmobiliteit tot dierenvoeding, van binnentuinen tot netautomatisering. Hun collectiviteit zal ervoor zorgen dat we de doelen bereiken, maar de individuele oplossingen zijn waar de beste investeringsmogelijkheden te vinden zijn.” – Kauan Von Novack

Momenteel werkt Startupbootcamp, in samenwerking met de Nederlandse beurs Nx’change, aan de lancering van wat zij het grootste, meest gewaagde en meest innovatieve investeringsmodel voor startups noemen. “De durfkapitaalsector investeert weliswaar in innovatie, maar heeft sinds de start weinig iteraties van het investeringsmodel gezien. In het eerste kwartaal van 2023 zullen we een nieuw investeringsmodel naar de markt brengen. Dit model zal de manier waarop we investeren in startups en innovaties voor altijd veranderen. Om de schaal en het volume van de investeringen die we willen doen mogelijk te maken, moet beleggen in een startup een veilige, toegankelijke en vooral winstgevende ervaring zijn voor investeerders. Van institutioneel tot retail, van DeepTech- tot vastgoedinvesteerders, het model moet voor allemaal werken. We kunnen het alleen samen, we hebben iedereen nodig. Het nieuwe model biedt de financiële basis die nodig is om onze impactdoelstellingen op tijd te behalen. Het zal een nieuwe betekenis geven aan het woord durfkapitaal.” aldus Joey Moreau, Investment Director bij Startupbootcamp.