Innovatie is de sleutel tot het versnellen van de circulaire economie en er zijn momenteel duizenden circulaire startups op de markt die innovatieve oplossingen ontwerpen en ontwikkelen om afval en vervuiling te elimineren, producten en materialen te laten circuleren en de natuur te regenereren. Ellen MacArthur Foundation heeft daarom de Circular Startup Index geïntroduceerd. Dit is een doorzoekbare, openbare database met meer dan 500 startups in verschillende sectoren, bedrijfstakken en regio’s, en biedt een ongekende zichtbaarheid van deze circulaire oplossingen. Momenteel zijn er 17 Nederlandse startups opgenomen in de database waaronder Grown.bio, Seenons, Circular IQ en Swapbox.

De Index is gecreëerd om de vitale rol te erkennen die startups spelen in de overgang naar de circulaire economie. Hij is ontworpen om bedrijven te helpen circulaire startups te ontdekken en nieuwe samenwerkingspartners te vinden om innovatie te vergemakkelijken, oplossingen te schalen en de transformatie van de circulaire economie te versnellen.

“Het ontwerpen van een circulaire toekomst vereist radicale innovatie om opnieuw na te denken over hoe onze economie werkt. Duizenden circulaire startups zijn al bezig, maar ze hebben meer steun en investeringen nodig. Dus creëerden we de Circular Startup Index om zichtbaarheid te creëren van de breedte van circulaire startups op de markt en bedrijven te helpen geschikte circulaire oplossingen te ontdekken.” Ella Hedley, projectmanager Startups, Ellen MacArthur Foundation

“Als toonaangevende leverancier van duurzame, op vezels gebaseerde verpakkingen in heel Europa en de VS, werken we graag samen met disruptieve bedrijven die spannende en innovatieve circulaire oplossingen kunnen brengen voor DS Smith, die ons helpen ons doel te realiseren om verpakkingen opnieuw te definiëren voor een veranderende wereld, en onze toonaangevende ambities op het gebied van de circulaire economie te bereiken. De Circular Startup Index heeft ons werk al bespoedigd door ons in contact te brengen met potentiële partners – bedrijven die voorop lopen en honderden circulaire oplossingen aan de oppervlakte brengen. We zijn al aan de slag gegaan met een van de bedrijven die we op de Index hebben gevonden, en zijn geïnspireerd door de voortdurende mogelijkheid om in contact te komen met enkele van de meest vooruitstrevende bedrijven op het gebied van circulariteit.” Hugh McCann, Senior Circular Growth Manager, DS Smith.

Bekijk de database