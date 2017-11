Stichting EKO-keurmerk gaat eigen keurmerk verbreden

Heb je een paar minuten voor een interessant onderzoek van een UvA-student naar #MVO en crisiscommunicatie? Zeer gewaardeerd! uvafeb.eu.qualtrics.com/jfe/f… #duurzaam #mvo_nl

Geïnterviewd door @rouminghu over de succesfactoren van #CSR #MVO en de volgende stappen/uitdagingen voor bedrijven tot het worden van corporate social enterprises. #stapvoorstap #opweg ☞#tit4tat☜

Never forget: focus on the results you need according to your purpose. Anything else is second priority or behind. #strategy #organisation #mvo #entrepreneurship

Gebeten door #MVO en graag in goed gezelschap? Volg @Durabrik @JoostCallens @SPADELCOM op als #CSRProfessionaloftheYear @Time4Society Schrijf u nog snel in. ow.ly/FAnq30gTqHu

Uitbreiding bij uw #bedrijf? Vul uw #vacature via #MVO in. Denk eens aan een kandidaat vanuit #50plus of met een #beperking.

Nieuwe website online met overzicht wereldwijde ontwikkelingen wetgeving en jurisprudentie due diligence en aansprakelijkheid moederondernemingen! #MVO #IMVO twitter.com/corecoalition/…

Maria van der Heijden ( ex Rabobank en Flora Holland) geeft haar visie op duurzaamheid als directeur MVO NL op GlastuinbouwEvent in Blijdorp voor leden LTO Glaskracht NL. #blijdorp #westland #lto #glastuinbouw #duurzaam #mvo pic.twitter.com/hCe43atwj0

Less than 1% of material used to make clothing is recycled into new clothing. Plus: a truckload of clothing is wasted every second across the world. Some new facts on what Stella McCartney calls “the wasteful and harmful” fashion industry. theguardian.com/environment/2… #CSR #MVO

Ben jij je bewust van de zeepbel bij #mvo? Deze #whitepaper waarschuwt je. reelle.nl/mvowijzer pic.twitter.com/ID4Luq1atT

Nog niemand genomineerd voor de #CSR Professionals of the Year? Zet die collega die #MVO ademt in de bloemetjes. Niet twijfelen, gewoon doen! > bit.ly/2ik1pVs pic.twitter.com/0YSVJ9Jblf

Maandag samen met @GreenPartnersBV, @IntergreenBV , @VanDijkFlora, @Hamifleurs, Blieklien & Mieke Duinam - Interrior Design in het zonnetje gezet door @beursvloerWL . Stagemogelijkheden geboden aan @Klimkoord. #autisme , #Stage, #Mooistematch, #MVO, @beursvloerWL pic.twitter.com/2WRws8ew98

Column @MariavdHeijden: ‘@MVO_NL en @degroenezaak Zaak samen sterker!' per 1/1 samenvoeging van beide organisaties duurzaam-ondernemen.nl/column… #mvo pic.twitter.com/CBVYCiH5Nw

Vraag: voor de plusklas van Ods de Zeppelin zijn wij op zoek naar enthousiaste ondernemers die het leuk vinden om kinderen te enthousiasmeren over techniek. barendrechtseuitdaging.nl/vra… informatie: info@barendrechtseuitdaging.nl #mvo #betrokken #verbinden pic.twitter.com/w2QBhk0Ir5

Niet omdat het moet maar omdat het kan. Gezonde #vegetarische #lunch #thuiswerken #mvo #sizo pic.twitter.com/EBgZPxKaOb

Hoe begeleid je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt/ psychische kwetsbaarheid? Iedereen aan het werk, maar hoe ga je daar mee om? #Inclusieve arbeidsmarkt #MVO @AantwerkNu bit.ly/2A8Gs6q pic.twitter.com/aczIH9d5Kf