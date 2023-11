Wakker Dier roept Milieu Centraal op om het keurmerk Climate Neutral Certified niet als ‘topkeurmerk’ te bestempelen bij dierlijke producten. Reclamewaakhond Stichting Reclame Code (SRC) oordeelt nu dat het gebruik van het keurmerk bij varkensvlees misleidend was, na een klacht van Wakker Dier. Collin Molenaar: “Dit keurmerk is een groen sausje over bloedrood vlees.”

De milieuclaim ‘klimaatneutraal’ suggereert voor de gemiddelde consument dat een product geen klimaatschade veroorzaakt. Het varkensvlees van maaltijdboxenleverancier Marley Spoon draagt zo’n Climate Neutral certificering, maar blijkt in de praktijk allesbehalve klimaatneutraal. Het product voldoet wel aan de eisen van Climate Neutral Group, maar die rechtvaardigen volgens de Stichting Reclame Code hooguit de claim “op weg naar” klimaatneutraal. Een groot deel van de milieuschade werd niet meegerekend of niet gecompenseerd.

Topkeurmerk

In opdracht van de overheid beoordeelt Milieu Centraal de kwaliteit van duurzaamheidskeurmerken. Sterke keurmerken licht de stichting uit als ‘topkeurmerk’. Momenteel draagt Climate Neutral dit predicaat voor diverse productcategorieën, waaronder zuivel.* De beoordeling van het keurmerk binnen de categorie vlees is nog niet afgerond, omdat het pas sinds kort op vlees wordt toegepast. Als het aan Wakker Dier ligt, krijgt het keurmerk echter geen toponderscheiding voor vlees en andere dierlijke producten. Molenaar: “Voor het milieu zullen we echt minder dierlijke producten moeten eten. De schijnoplossing van dit keurmerk maakt de wereld niet mooier.”

Climate Neutral Certified

Keurmerkhouder Climate Neutral Group stelt op zijn website: “Met het keurmerk Climate Neutral Certified, dat door een onafhankelijke partij wordt uitgegeven, mag je claimen dat je organisatie, product of dienst klimaatneutraal is.” De nieuwe uitspraak van de Stichting Reclame Code maakt gehakt van deze bewering. Eerder oordeelde de SRC al dat ook bij de zuivel van Arla met dit keurmerk de claim klimaatneutraal niet werd waargemaakt.

EU wetgeving

De claim klimaatneutraal ligt al langer onder vuur. Om een product klimaatneutraal te maken, wordt de veroorzaakte klimaatschade meestal gecompenseerd met de aanplant van bomen. Uit onderzoek van The Guardian, Die Zeit en SourceMaterial bleek begin dit jaar dat 90 procent van deze compensatie ‘waardeloos’ is. Vanaf 2026 treedt nieuwe Europese wetgeving in werking die ongegronde claims over klimaatneutraliteit wettelijk verbiedt.

*Productcategorieën waarin Climate Neutral Certified momenteel de onderscheiding topkeurmerk heeft: groenten en fruit; bloemen en tuin; zuivel; en koffie, thee en chocolade.

Foto: Vallei Varken

Lees de RCC-uitspraak