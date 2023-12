Bij Lidl dragen alle Nederlandse groente en fruit nu het On the way to PlanetProof duurzaamheidskeurmerk. Met de recente certificering van de supermarkt voor dit Topkeurmerk, kan Lidl nu ook op onverpakte groente en fruit communiceren dat deze voldoen aan de eisen van On the way to PlanetProof. Deze stap is van belang om de betrouwbaarheid van de gehele productieketen te waarborgen en consumenten te informeren over de verduurzaming van het groente- en fruit assortiment. On the way to PlanetProof is marktleider in Nederlandse supermarkten, zowel op de AGF-afdeling als in het zuivelschap. Producten met dit keurmerk voldoen aan bovenwettelijke eisen op het gebied van natuur en klimaat.

“Duurzamere Nederlandse groente en fruit zijn bij ons de standaard’ – Anke van ’t Klooster, duurzaamheidscoördinator Lidl

Duurzamer groente- en fruit assortiment

Naast de eisen die On the way to PlanetProof stelt, vindt Lidl de betrouwbaarheid en transparantie van het keurmerk belangrijk. Anke van ’t Klooster, duurzaamheidscoördinator Lidl: “Samen met onze boeren en telers zetten wij ons al jaren in om ons assortiment te verduurzamen. Inmiddels zijn al onze Nederlandse AGF-leveranciers On the way to PlanetProof of biologisch gecertificeerd voor producten van Nederlandse bodem. Hier zijn we trots op. Zo weet de klant zeker dat het Nederlandse groente en fruit bij Lidl van duurzamere afkomst is.”

Certificering van een supermarkt

Achter het onafhankelijke Topkeurmerk zit de onafhankelijke non-profit organisatie SMK (Stichting Milieukeur). Supermarkten moeten voldoen aan de criteria van het Chain of Custody schema, dat door SMK wordt ontwikkeld en onderhouden. Een grondig proces gaat hieraan vooraf, waarbij de betrouwbaarheid van het gecertificeerde product door de hele keten wordt gewaarborgd, van producent tot supermarktfiliaal. Elk filiaal moet een toegewijde medewerker hebben die ervoor zorgt dat aan alle eisen wordt voldaan, en het hoofdkantoor wordt twee keer per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificeringsinstelling. Lidl is de vierde supermarkt, na Jumbo, Aldi en Dirk, die het On the way to PlanetProof-keurmerk mag voeren voor onverpakte producten op de AGF-afdeling.

Over On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze is voor natuur, klimaat én dier. On the way to PlanetProof is één van de 12 Topkeurmerken van Milieu Centraal. In de keurmerkwijzer vind je alle keurmerken.