Groei voeding met duurzamer keurmerk zet onverminderd door

De verkoop van voeding met een onafhankelijk gecontroleerde duurzaamheidsclaim in de supermarkt zit al jaren in de lift. In 2015 groeide dit segment al met 16%, in 2016 met 27% en in het eerste half jaar van 2017 zet de groei door met een plus van 29%. De keurmerken realiseren samen een groei van € 370 miljoen in de eerste helft van 2017, waarbij varkensvlees (vers en vleeswaren) alleen al een groei van 172 miljoen euro kent. De groei is breed over alle keurmerken en alle categorieën, blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.Het Beter Leven keurmerk is inmiddels met afstand het grootste keurmerk in de supermarktomzet geworden in 10 jaar tijd, gevolgd door biologisch. De verwachting is dat voor heel 2017 de omzet in keurmerken met duurzaamheidsclaim stijgt naar 3,5 miljard euro.

Vleeswaren grootste drijver achter de groei

Alle categorieën laten een sterke groei zien in producten met onafhankelijk geborgde keurmerken. Veruit de grootste groei in het eerste half jaar van 2017 komt uit de categorie vleeswaren. Aan vleeswaren met een keurmerk werd 143 miljoen euro meer besteed, een groei van maar liefst 309 procent. De varkensvlees ketens hebben het afgelopen jaar een belangrijke stap gemaakt in de verduurzaming van het assortiment doordat regulier assortiment wordt vervangen door producten met het Beter Leven Keurmerk. Hoewel vleeswaren de grootste groei laat zien, is vis nog steeds de categorie met het hoogste aandeel; ruim 65% van de totale bestedingen aan vis bestaat uit producten met het MSC of het ASC keurmerk.

Ook categorieën waar de ‘duurzame’ omzet momenteel nog klein is, zijn bezig aan een inhaalslag. Maaltijden groeit bijvoorbeeld met 35%, deegwaren met 27%, babyvoeding met 25% en dranken met 23%.

Ontwikkeling per keurmerk

De door onderzoeksbureau IRI gemeten Monitor Keurmerken Retail bevat producten met één of meerdere van de volgende keurmerken: ASC, MSC, Beter Leven, Biologisch, Fair Trade/Max Havelaar, Rainforest Alliance, UTZ, Label Rouge of Milieukeur. In onderstaande tabel is de ontwikkeling per keurmerk weergegeven.

Wk 1 tm 26 2016 Wk 1 tm 26 2017 Groei Totaal Keurmerken 1.246 1.613 +29% Beter Leven 385 599 +56% BIO 368 387 +5% MSC 96 113 +18% ASC 58 102 +78% Overig 464 551 +19% Correctie dubbele keurmerken -124 -139

Tabel: omzet in miljoenen euro’s binnen supermarkten exclusief Aldi/Lidl



Over IRI en de Monitor Keurmerken Retail 2017

IRI Nederland is een vooraanstaande aanbieder van marktinformatie, marktinzichten en consultancydiensten op het gebied van FMCG en Retail. IRI werkt samen met een consortium aan deze Monitor Keurmerken Retail. Dit zijn ASC, Bionext, COV, MSC en Stichting Beter Leven keurmerk. In de Monitor Keurmerken Retail zijn de volgende keurmerken opgenomen: ASC, Beter Leven, Biologisch, Fair Trade/Max Havelaar, MSC, Rainforest Alliance, UTZ, LR en Milieukeur. Er is een keuze gemaakt voor deze onafhankelijk borgde keurmerken.