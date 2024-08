De bloemensector moet gezonder en duurzamer. Hoewel de aandacht voor de milieu-impact van de sierteelt groeit, is een duurzame impuls op deze markt noodzakelijk om op een verantwoorde manier van bloemen te kunnen genieten. Start-up Wilderful gelooft dat er voor de kassen, bestrijdingsmiddelen en het transport waarvan in deze sector veelvuldig gebruik wordt gemaakt, een natuurvriendelijk en gezonder alternatief is. Daarom lanceert het merk deze zomer een nieuwe bloemenbesteldienst die als schakel fungeert tussen biologische kwekers, bloemisten en consumenten. Door deze partijen te verbinden, maakt Wilderful natuurvriendelijke en seizoensgebonden bloemen toegankelijker en laten ze zien dat deze bloemen de normale keuze zouden moeten zijn. Deze missie wordt gesteund door Rabo Foundation, Stichting LifeTree Fund en Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij.

Wilderful opereert als een “Steward Owned” bedrijf waarbij de aandeelhouders dienend zijn aan het bedrijf en de missie. Ook investeerders geloven in deze missie: Stichting DOEN, Rabo Foundation en Stichting LifeTree Fund ondersteunen Wilderful binnen een meerjarige samenwerking. Deze partners, die educatie en sociale impact als prioriteit hebben en bijdragen aan een regeneratieve economie, stellen een aanzienlijk geldbedrag beschikbaar voor de beginfase van de onderneming en bieden tevens netwerken en coaching ter ondersteuning in de opstartfase van het bedrijf. Ook haalde Wilderful met een crowdfunding €80.000 op bij bijna 150 particuliere investeerders. Daarmee ondersteunen de investeerders en crowdfunders niet alleen Wilderful, maar ook de kwekers en bloemisten die werken aan duurzame alternatieven voor sierteeltproducten.

Besteldienst voor seizoensbloemen

Wilderful is opgericht door Silke Tijkotte (eerder werkzaam bij Royal FloraHolland en oprichter Let It Grow), Jennifer Laarman (eerder werkzaam als bloemstylist en strategisch marketeer in de bloem- en groenbranche) en Denise Collignon (werkzaam als kunstenaar en bloemstylist met focus op biologische bloemen). Ze ontwikkelden een bestelplatform dat biologische kwekers, lokale bloemisten en consumenten samenbrengt. Met Wilderful willen ze de toegankelijkheid van duurzame bloemen vergroten als natuurvriendelijk alternatief in de bloemenindustrie. Daarom zijn via Wilderful enkel seizoensbloemen te bestellen, die op dat moment bij een kweker in de buurt, in de volle grond, en zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen groeien. Daarbij bepaalt het seizoen de samenstelling van het boeket, die consumenten kunnen afhalen of laten bezorgen via de lokale Wilderful-bloemist.

Silke Tijkotte, mede-oprichter van Wilderful: “Vanaf jonge leeftijd heb ik een grote passie voor bloemen, en daarom werk ik al mijn hele leven in deze sector. Maar ik maak me ook zorgen over onze gezondheid en de biodiversiteit. Het gaat steeds slechter met de wilde bloemen in Nederland, met alle gevolgen van dien. Bij Wilderful werken we daarom samen met alle schakels in de keten om het natuurvriendelijke aanbod beter op de markt te krijgen. Daarbij laten we zien dat je niet hoeft te kiezen; dat je kunt blijven genieten van bloemen én bij kunt dragen aan de natuur. Het is geweldig dat zoveel mensen en partijen onze gezamenlijke missie in deze eerste fase al ondersteunen. Verandering kunnen we alleen samen realiseren.”

Bewustwording over de herkomst van bloemen

Naast besteldienst fungeert Wilderful ook als netwerkorganisatie die de bewustwording over natuurvriendelijke bloemen vergroot. Zo biedt Wilderful inzicht in duurzame alternatieven die er al zijn en laat het consumenten zien dat ze kunnen blijven genieten van bloemen terwijl ze ook bijdragen aan (het herstel van) de natuur. Met Club Wilderful wil het bedrijf deze beweging versterken en nodigt het iedereen uit om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Leden krijgen toegang tot exclusieve evenementen, inspirerende verhalen en waardevolle kennis over onder andere duurzame bloemen. Zo werkt iedereen samen aan het vergroten van de regeneratieve landbouw binnen de sierteelt.

Verkoopinformatie

De seizoensboeketten van Wilderful zijn verkrijgbaar via de website wilderful.nl. De verkoopprijzen van de boeketten variëren van €25 tot €50. Op basis van het postcodegebied kunnen consumenten een bestelling doen. Deze kan worden opgehaald of bezorgd via de aangesloten bloemist. Het dekkingsgebied groeit mee met het aantal aangesloten lokale bloemisten. Momenteel is het mogelijk om een Wilderful-boeket te bestellen in de regio’s Amsterdam, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Den Haag, Delft, Utrecht, Doorn, Arnhem en Ravenswoud. Wilderful werkt er hard aan om in heel Nederland bloemen aan te bieden.