Vanmiddag heeft in Rotterdam Hare Majesteit Koningin Máxima de SRS Janet Taylor, het nieuwe zeilende werkschip van de Sea Ranger Service, gedoopt. Dit ‘kleine schip met een grote missie’ stelt de Sea Rangers in staat om de komende jaren grote stappen te zetten met hun inzet voor werkgelegenheid en natuurbehoud. Ook sloot de innovatieve sociale onderneming nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met de Koninklijke Marine en het Havenbedrijf Rotterdam.

Koningin Máxima voerde de doop op de Kop van Zuid in Rotterdam uit onder toeziend oog van burgemeester Carola Schouten, gedeputeerde en loco-commissaris van de Koning in Zuid-Holland Arne Weverling, Sea Ranger Service-oprichter en -CEO Wietse van der Werf, ruim vijftig (oud-) Sea Rangers en zo’n driehonderd gasten. Na de doop sprak de Koningin met een aantal van de aanwezige Sea Rangers en partners van de dienst over de sociale en duurzame impact van hun belangrijke werk op zee.

Het schip



De SRS Janet Taylor is het tweede schip van de Sea Ranger Service en vernoemd naar Janet Taylor (1804–1870). Deze Britse astronoom, wiskundige en instrumentmaker was een van de weinige vrouwen in haar tijd die zich bezighield met navigatie en wetenschappelijke instrumenten. Ondanks het gebrek aan erkenning, was ze een pionier die de weg effende voor toekomstige vrouwelijke wetenschappers en ingenieurs.

Het schip speelt een belangrijke rol bij de ambitie van de Sea Ranger Service: de biodiversiteit in 10.000 hectare oceaan te herstellen en 2.500 jongeren te begeleiden naar werk. Aan boord zullen jonge Sea Rangers van 18 tot 29 jaar, deels afkomstig uit kansarme kustgebieden, opgeleid worden tot maritiem professional. Daarna werken zij een jaar in betaalde dienst aan onderzoek, monitoring van beschermde gebieden en herstel van maritieme biodiversiteit. Daarnaast ontwikkelen zij samen met universiteiten en kennispartners nieuwe methodes om natuurbehoud op zee en aan de kust verder te verbeteren. De Sea Rangers zijn actief in zes landen.

De SRS Janet Taylor weegt dertig ton, is 23 meter lang en biedt plaats aan vier Sea Rangers en vier professionele bemanningsleden. Het is het eerste en enige zeilende werkschip van Nederland dat geschikt is voor offshore werk, met een ongelimiteerd vaargebied dankzij de open zee-classificatie en voorzien van de modernste apparatuur.

Overeenkomsten



Daarnaast zet de Sea Ranger Service stappen richting de realisatie van haar ambities met een aantal nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Met de Koninklijke Marine gaat de dienst minstens vijf jaar samenwerken aan het werven van jongeren. Ook spraken beide partijen de intentie uit om meer Sea Rangers na een jaar in betaalde dienst door te kunnen laten stromen naar functies binnen de Koninklijke Marine.

Commandeur Carolien Verberne, Directeur Personeel en Organisatie bij het Commando Zeestrijdkrachten: “Bij de Koninklijke Marine geloven we in de kracht van samenwerking en innovatie. Onze samenwerking met de Sea Ranger Service biedt een unieke kans om jonge talenten te ontwikkelen, duurzame maritieme oplossingen te verkennen en bij te dragen aan een toekomstbestendige marine. Samen zetten we koers naar een sterker en duurzamer maritiem domein.”

Havenbedrijf Rotterdam ondertekende een raamovereenkomst. De Sea Ranger Service gaat in de haven van Rotterdam werken aan opdrachten ter ondersteuning van de transitie naar een klimaatneutrale haven.

(Rijks)havenmeester René de Vries van Havenbedrijf Rotterdam: “De Sea Ranger Service maakt impact voor jongeren én voor nautische dienstverlening. Ook voor milieu en duurzaamheid zet deze organisatie zich op een onderscheidende manier in. Dat spreekt ons als Havenbedrijf Rotterdam zeer aan en past ook bij onze purpose: Connecting the world. Building tomorrow’s sustainable port. We zijn heel blij dat het nieuwe schip van Sea Ranger Service op 2 april 2025 in Rotterdam gedoopt wordt door Hare Majesteit Koningin Máxima en kijken uit naar een productieve samenwerking met de Sea Rangers.”

Ten slotte heeft de Sea Ranger Service een nieuw impactfonds gelanceerd met Harry Wright. Wright is CEO en oprichter van Bright Tide, een milieuvriendelijke maatschappelijke onderneming die samenwerkt met organisaties om nieuwe interne en externe strategieën te ontwikkelen om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit te bestrijden. Het impactfonds zal worden ingezet voor de financiering van drie nieuwe, nog te bouwen schepen van de Sea Ranger Service, alsmede het benodigde werkkapitaal om binnen Europa te groeien.

Wietse van der Werf, oprichter en CEO van de Sea Ranger Service: “We zijn heel verheugd met ons nieuwe schip en de geweldige doopceremonie door Hare Majesteit Koningin Máxima. Maar de SRS Janet Taylor is niet alleen een sympathiek schip. De ruim twintig overheidscontracten die de Sea Rangers de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, waaronder voor de Franse en Britse overheid, zijn een erkenning dat ons groene en sociale concept aanspreekt en resultaten boekt. De overeenkomsten met de Koninklijke Marine en Havenbedrijf Rotterdam en het nieuwe impactfonds betekenen dit dat wij de komende jaren kunnen uitbreiden en nog grotere stappen kunnen zetten voor werkgelegenheid en natuurbehoud.”

Foto’s: Sea Rangers