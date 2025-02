In de afgelopen dagen zijn, in de aanloop naar Valentijnsdag, 226 miljoen bloemen verhandeld via het Royal FloraHolland-platform, waarvan 147 miljoen rozen. Bloemen staan symbool voor liefde en geluk in een mensenleven. Iets wat ook voor toekomstige generaties moet blijven gelden. Mede daarom zet de sector nadrukkelijk in op innovatie en verduurzaming. Zo streeft de sector ernaar dat alle kwekers van bloemen gecertificeerd zijn zodat duidelijk is wat zij doen aan verduurzaming.

Valentijnsdag valt dit jaar op vrijdag, waardoor de drukste handelsdag op de maandag ervoor ligt. Dit leidt tot topdrukte in de sector. Bloemen zijn van oudsher zeer geliefd als symbool voor liefde op Valentijnsdag. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Cloud Army Ltd. dat het geven en ontvangen van bloemen voor vreugde, verbinding en een positief gevoel zorgen.

Duurzame teelt

Om de beste kwaliteit bloemen en planten te bieden, beschermen kwekers hun gewassen tegen ziekten en plagen. Meer en meer zetten zij in op groene oplossingen. Zo is de ambitie van toonaangevende Nederlandse kwekers om vanaf 2030 nagenoeg geen niet-biologische middelen meer te gebruiken. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat inmiddels 90% van de bloementelers al biologische bestrijders − zoals roofmijten, sluipwespen, zweefvliegen, schimmels en andere natuurlijke bestrijding – gebruikt om ziekten en plagen onder controle te houden. De sierteeltsector zet hiermee succesvol in op innovatie en verduurzaming.

Daling gebruik gewasbescherming

Over de afgelopen vijf jaar is een scherpe daling zichtbaar in het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen door kwekers in Europa en Afrika. Dit blijkt uit cijfers vanuit MPS, de certificeringsorganisatie die zich richt op het duurzaam maken van de sector via transparantie en meetbaarheid. (bron MPS)

Strenge Europese richtlijnen voor bloemen

Naast innovaties zorgen strikte Europese richtlijnen ervoor dat zowel binnenlandse als geïmporteerde bloemen aan hoge duurzaamheidsstandaarden voldoen. Gewasbeschermingsmiddelen en hun werkzame stoffen worden beoordeeld op de veiligheid voor mens, dier en milieu. Eerst op Europees niveau en bij goedkeuring beoordelen vervolgens de lidstaten – in Nederland het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) – het eindproduct en laten het al dan niet toe. De Europese Commissie keurt een werkzame stof pas goed na een gedegen en uitvoerige wetenschappelijke beoordeling die moet verzekeren dat de stof veilig is voor gebruik. Gegevens over goedgekeurde stoffen en toegelaten middelen worden in de regel iedere tien jaar opnieuw bekeken op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. In Afrika komen andere plagen en ziekten voor dan in Europa. Ook de klimaatomstandigheden zijn daar totaal anders. Gewasbescherming vraagt daar om andere werkzame stoffen of andere samenstelling.

Naast de gezamenlijke internationale inspanningen om chemische gewasbescherming terug te dringen, gelden er in Europa strikte richtlijnen voor de import van bloemen. Elke bloem die in de winkel ligt, voldoet aan deze regels. Consumenten kunnen met een gerust hart genieten van een mooi boeket.