Op zaterdag 5 april vindt ‘De Grootste Kledingruil van Nederland’ plaats. Er zijn meer dan 120 Swaphoeken te vinden op locaties in het hele land, waar bezoekers hun kleding kunnen ruilen. Dit initiatief, georganiseerd door kringlooporganisaties aangesloten bij de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN), laat zien hoe eenvoudig en waardevol circulair handelen kan zijn.

Circulair in de praktijk

Hergebruik, reparatie en – in dit geval – ruilen zijn stuk voor stuk effectieve methoden om de levensduur van producten te verlengen. Er worden met een ruil effectief grondstoffen bespaard en het voorkomt dat producten vroegtijdig op de afvalberg belanden. Dat is hard nodig, want de afvalberg blijft groeien en de toestroom van nieuwe producten lijkt nog niet af te nemen. Het is dus een belangrijk alternatief op een nieuwe aankoop en het afdanken van overbodige producten.

Een ander belangrijk aspect van een ruil is dat er geen geld mee gemoeid is, en juist dat maakt dit initiatief zo bijzonder. Kringlooporganisaties stappen met de Kledingruil over hun verdienmodel heen en bieden consumenten de mogelijkheid om zelf mee te doen in de circulaire economie. Het is een laagdrempelige manier om tweedehands mode toegankelijk te maken, want de meeste mensen hebben ergens wel een kledingstuk wat voor een ruil in aanmerking komt.

Samenwerking als sleutel tot succes

Deze landelijke Kledingruil wordt mogelijk gemaakt door diverse kringlooporganisaties in heel Nederland. Dit succesvolle initiatief onderstreept hoe de sector samenwerkt voor een hoger doel: een sociale en duurzame samenleving. Kringlooporganisaties aangesloten bij BKN staan voor hoogwaardig hergebruik en werkgelegenheid voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het betreden van de arbeidsmarkt.

Tijdens de officiële aftrap op 1 april bij Utrecht Community benadrukte BKN-directeur Rachel Heijne het belang van deze samenwerking: “Kleding heeft waarde, ook als je dat zelf niet meer ziet. Zaterdag krijgen kledingstukken in het hele land nieuwe kansen en daar worden mensen blij van. Dat we met meer dan 120 locaties samenwerken, laat zien hoe groot de impact van kringlooporganisaties is. Daar ben ik ontzettend trots op.”

Hoe gaat het in zijn werk?

Bezoekers kunnen op 5 april hun schone, hele en herbruikbare kleding inleveren bij een deelnemende kringloopwinkel en ontvangen ‘Swappunten’ ter waarde van €2,50 per kledingstuk (max. 6 Swappunten). Deze punten kunnen direct worden ingewisseld voor andere kledingstukken uit de Swaphoek of gebruikt worden als kassakorting.

Bekijk voor de actievoorwaarden op de campagnepagina kringloopnederland.nl/kledingruil en vind een Swaphoek bij jou in de buurt.