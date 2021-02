Sibex Workwear lanceert met circulaire werkkleding: Workwear-As-A-Service

Afgedankte en kapotte visnetten die een nieuw leven krijgen als werkkleding. Het klinkt als een sprookje, maar Sibex ontwerpt, ontwikkelt en produceert kleding van dát afval voor buitenberoepen als bouwvakkers, steigerbouwers en stratenmakers. Pre-cycling noemt het bedrijf dit, vooraan in de productieketen al rekening houden met milieuwinst. Sibex ziet ook tijdens en na de levensduur van zijn producten de kans om het milieu aanzienlijk te ontlasten met de introductie van het revolutionaire WAAS-concept, voluit Workwear-As-A-Service. Waarom zou je namelijk een jas moeten bezitten om ’m te kunnen dragen? En waarom een versleten broek weggooien als deze ook gerecycled kan worden? Eersteklas werkkleding met oog voor mens en planeet: met Workwear-as-a-Service bewijst Sibex dat het kán.

Het in Rosmalen gevestigde Sibex is daarvoor een samenwerkingsverband met het Italiaanse Econyl® aangegaan, dat garens uit voormalige visnetten maakt die Sibex gebruikt voor de productie van werkkleding. Zo krijgt een deel van de 80 miljoen ton plastic die jaarlijks in zee belandt een herbestemming. Van visnet naar waterdichte jas en ijzersterke werkbroek met minimale milieu impact. Een voorbeeld: voor het maken van een spijkerbroek is 10.000 liter water nodig, voor een Sibex broek 300 liter. Een besparing van maar liefst 97%!

Sibex ziet ook tijdens en na de levensduur van zijn producten de kans om het milieu aanzienlijk te ontlasten met het revolutionaire WAAS-concept. Afnemers als bouwbedrijven kopen hun kleding niet meer, maar Sibex voorziet buitenwerkers voor een vast maandbedrag doorlopend van functionele en duurzame werkkleding, vier seizoenen lang. Er is geen investering nodig en geen voorraad. De rode draad: geen bezit, maar gebruik.

Het huidige kledingpakket? Dat neemt Sibex over. Jas kapot? Dan wordt deze direct gerepareerd. Jas versleten? Hij gaat mee in het circulaire recyclesysteem. De afgedankte kleding wordt ingenomen, ontmanteld en opnieuw door Econyl® verwerkt tot garens. Bijvoorbeeld voor in tapijten. De circulaire economie in optima forma. Weggooien is geen optie. Van visnet naar werkbroek en van werkbroek naar tapijt.

Sibex denkt via WAAS zo’n 95 procent van de werkkleding weer in te zamelen en zo krijgt het afgedankte visnet een derde leven. “Bij Sibex geloven we in de circulaire toekomst”, licht Fred Alsemgeest, Business Developer toe. “We zijn dan ook razend enthousiast én trots dat het ons is gelukt. Met Workwear-As-A-Service beschouwen we al onze producten, tot in de laatste vezel, als basis van een nieuwe vezel. Ieder product is een investering in de wereld waar wij in geloven. Zeker met oog op de toekomstplannen van de overheid, welke een actief beleid voert voor het terugdringen van bedrijfsafval. Een wereld waarin we minder kopen, duurzame keuzes maken en werkkleding een lang leven meegaat. Zo mooi kan het zijn!”