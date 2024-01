Manutan, een toonaangevend bedrijf in B2B e-commerce, lanceert een baanbrekend duurzaam initiatief: de Manutan Collection and Recycling Service (MCR) voor kantoormeubilair en IT-gerelateerde producten. Op deze manier krijgen meer producten een tweede leven en worden er minder producten weggegooid. Jaarlijks wordt er namelijk meer dan 54 miljoen ton elektrisch afval en 250 duizend ton meubelafval geproduceerd. De verwachting is dat de elektronische afvalberg in de aankomende jaren zal stijgen tot zeventig miljoen ton.

Ghislaine Ottevanger, Managing Director van Manutan Benelux en Duitsland, benadrukt het belang van duurzaam ondernemen: “Om echt een positieve impact te hebben op de wereld waarin we leven, moeten de ambities wel groter zijn dan het verminderen van CO2-uitstoot. Daarom hebben wij hier als eerste in de B2B-sector een concept voor ontwikkelt. MCR is de eerste B2B recycling service dat bijdraagt aan het verminderen van het elektrische afval.”

Uniek concept

Na een succesvolle pilot in Frankrijk, is MCR nu ook in Nederland live. Het unieke concept van MCR houdt in dat gebruikte kantoorspullen en elektrische apparaten, zoals computers, laptops, schermen en printers worden ingezameld. Vervolgens worden deze producten in een werkplaats gedemonteerd, gecontroleerd en gerestaureerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle producten krijgen een tweede kans. Zo worden ze verkocht, geschonken aan het goede doel of gerecycled als het product niet te repareren valt.

Alle bedrijven kunnen hun kantoormeubilair of IT-apparatuur een tweede kans geven. Via de website van Manutan kan een bedrijf zich aanmelden. Bij MCR regelt Manutan alles, van het ophalen, de inventarisatie, de reparatie tot het doorverkopen en het opstellen van MVO-overzichten.

Duurzaamheid bij Manutan

Manutan streeft ernaar om jaarlijks hun CO2-voetafdruk met vijf procent te verlagen. Het afgelopen jaar werd zelfs een opmerkelijke daling van 11,4 procent gerealiseerd, met name door verbeteringen in de logistieke keten. Het bedrijf optimaliseert verpakkingsprocessen voor maximale efficiëntie, bundelt bijvoorbeeld het aantal orders om vervoersbewegingen te verminderen en zet steeds vaker elektrische voertuigen in om de ecologische impact verder te verlagen.

Ghislaine Ottevanger concludeert: “Met onze initiatieven als MCR en de Product Environmental Impact Score proberen we iedereen bewust te maken van het feit dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van onze bedrijfsvoering. Wij zijn vastbesloten stappen te zetten voor een betere wereld en nodigen onze collega’s en klanten uit om samen met ons deze duurzame reis te maken.”