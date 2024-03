Van oude gebruikte werkkleding naar nieuwe 100% circulaire werkkleding? Het kan door de ketensamenwerking tussen SMP Sportscare, GP Groot en Circularity. Nu belandt oude werkkleding vaak nog bij het afval en wordt het verbrand. Dit hopen de samenwerkende partijen in de toekomst te voorkomen door oude werkkleding in te zamelen en te recyclen tot 100% circulaire werkkleding. De aankoop van één circulair t-shirt levert al een besparing op van 4.120 liter water en 2,12 kilo CO2-uitstoot. Een duidelijker antwoord op de vraag waarom de kledingindustrie anders ingericht moet worden, is er niet.

De kledingindustrie is één van de meest vervuilende industrieën en sinds juli 2023 geldt de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) Textiel. Deze wetgeving maakt importeurs en producenten van kleding individueel verantwoordelijk voor de inzameling, verwerking, recycling en het hergebruik van in Nederland op de markt gebrachte producten. “Daarom zijn we actief op zoek gegaan naar samenwerkingspartners om organisaties te helpen hun gebruikte werkkleding weer nuttig her te gebruiken,” vertelt Ronald Balvers, directeur van GP Groot recycling. “Door organisaties 100% circulaire werkkleding aan te bieden verminderen we de milieu- en klimaatimpact van de kledingindustrie én het primaire grondstofgebruik.”

Minder CO2-uitstoot en 100% circulair

Tijdens het productieproces van de circulaire werkkleding zijn bepaalde stappen niet meer nodig, zoals de kweek van nieuw katoen en het kleuren van kleding. Hierdoor voorkomt het gebruik van 100% circulaire werkkleding de uitstoot van kilo’s CO2, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en duizenden liters water. Ronald: “Het leveren van 100% circulaire werkkleding is uniek in de markt. Vaak zie je dat slechts een deel van de kleding uit gerecycled materiaal bestaat. Onze kleding is gemaakt van 100% circulair textiel.”

Ketensamenwerking

Ronald vervolgt: “Alleen door in de hele keten samen te werken, is het mogelijk om zo’n initiatief tot een succes te brengen. Van productie tot inkoop en van gebruik tot recycling. We hebben elkaar echt nodig om circulaire impact te kunnen maken en de cirkel te sluiten.” De ketensamenwerking voor de 100% circulaire werkkleding is opgezet door GP Groot. Circularity verwerkt de ingezamelde kleding tot 100% circulaire werkkleding en SMP circulair verkoopt de circulaire werkkleding aan bedrijven. Jan Kramer, van SMP circulair: “We bieden de zakelijke markt een duurzaam alternatief en geven hen de keuze om 100% circulaire werkkleding in te kopen. Hiermee dragen we hopelijk bij aan een positieve verandering in de kledingindustrie en voorkomen we de verbranding van veel oude werkkleding. Onze 100% circulaire werkkleding heeft dezelfde kwaliteit als ‘gewone’ werkkleding, dus waarom zou je als organisatie niet voor het circulaire alternatief kiezen?” besluit Jan.

De cijfers op een rij

Door slechts één circulair t-shirt in te kopen besparen organisaties:

4.120 liter water

2,12 kg CO2

0,60 kg bestrijdingsmiddelen

0,24 kg katoen

0,24 liter olie

Over SMP circulair

SMP circulair is een initiatief van SMP Sportscare en GP Groot. De werkkleding is 100% circulair en dat maakt ons concept uniek. Van oude gebruikte werkkleding, maken we nieuwe werkkleding. Hiermee voorkomen we kilo’s CO2-uitstoot en het gebruik van liters water. Ons doel is om organisaties het zo gemakkelijk mogelijk te maken 100% circulaire werkkleding aan te schaffen.