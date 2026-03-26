In het televisieprogramma ‘Wat houdt ons tegen?’ roepen de Algemene Rekenkamer en de Sociaal Economische Raad het kabinet op om de energietransitie te versnellen door meer in te zetten op statushouders. Momenteel staan er 60.000 vacatures open voor technische beroepen die gerelateerd zijn aan de energietransitie waardoor bouwprojecten en verduurzaming vertraging oplopen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit oorlogsgebieden toeneemt.

Knelpunten wegwerken

President van de Algemene Rekenkamer Pieter Duisenberg wil dat het kabinet knelpunten wegwerkt waardoor 10.000 extra statushouders ingezet kunnen worden. Voorzitter van de SER, Kim Putters, wil daarnaast dat mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrouwen kunnen gaan werken in beroepen die gerelateerd zijn aan de energietransitie. “We voelen nu de urgentie en noodzaak om de energietransitie vorm te geven, het gaat niet snel genoeg.”

Onbenut potentieel van statushouders

In het recent gepubliceerde rapport ‘Onbenut potentieel’ concludeert de Algemene Rekenkamer dat een grote groep statushouders een baan heeft waarvoor ze niet zijn opgeleid. Doordat de opleidingen van de statushouders uit het land van herkomst vaak niet is geregistreerd en Nederlands taalonderwijs tekortschiet, kan een statushouder met een technische opleiding nu werken als schoonmaker of pakketbezorger. ‘Het is dood en doodzonde. Je ziet een tekort op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd zijn er mensen die niet hun potentieel kunnen vervullen en dat wel willen. Je denkt wat gebeurt hier, los het op’, aldus Pieter Duisenberg.

De president van de Algemene Rekenkamer roept het kabinet daarom op om 10.000 statushouders met een technische achtergrond in te zetten voor de energietransitie. ‘Ik spreek alle ministers en de minister-president. Dit is zeker mijn boodschap aan het kabinet. Dit is een heel concreet resultaat, dit is een concreet doel’. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, erkent ook dat onvoldoende mensen worden ingezet om vaart te maken met de energietransitie. In een advies aan het kabinet waaraan de SER momenteel werkt, dat in de zomer uitkomt, stelt de Sociaal Economische Raad dat inburgering en werk niet goed op elkaar aansluiten, waardoor talent onvoldoende wordt benut. ‘Dat moet beter, er moet een doorlopende lijn komen zijn van aankomst in Nederland richting werk. Dat loopt nu niet goed, daar moet de politiek iets aan doen.’

Daarnaast moeten volgens Putters ook meer mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk voor de energietransitie. ‘Het feit dat we mensen met beperking nog zo aan de kant hebben staan, dat raakt mij emotioneel. We weten dat die groep meer wil werken, dat past ook bij de energietransitie.’

Meer vrouwen in technische beroepen

Ook wil de SER dat meer vrouwen gaan werken in technische beroepen, om het tekort aan technische vakmensen op te vangen. Momenteel is het aantal vrouwen dat werkt in technische sector 13 procent, inclusief kantoorbanen. Onder installatiemonteurs is drie procent vrouw. ‘Dat doen we slechter dan andere Europese landen om ons heen. Het idee is dat het vies werk is, maar dat is allang niet meer zo’, aldus Mark Harbers, voorzitter van Techniek Nederland. ‘Het zijn aantrekkelijke banen die gedaan moeten worden, terwijl veel beroepen verdwijnen onder invloed van digitalisering en kunstmatige intelligentie’

Volgens Kim Putters van de SER is het een opdracht voor de politiek, werkgevers en werknemers om ook meer vrouwen aan het werk te krijgen. ‘Daarvoor zou je in cao’s goede afspraken kunnen maken en het aanbieden van opleidingsmodules voor mensen die twijfelen. Als je die baan kan combineren met een opleidingstraject dan word je flexibeler en kun je kijken of het je bevalt’.

‘Gezocht: vaklui’, een nieuwe aflevering van ‘Wat houdt ons tegen?’.

