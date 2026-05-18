Ken je een initiatief dat aantoonbaar bijdraagt aan een inclusieve en respectvolle werkomgeving? Stuur dit dan in voor de tweejaarlijkse SER Diversiteit in Bedrijf Award. Met je bijdrage inspireer je niet alleen mensen in organisaties om van jouw succes te leren en in hun organisatie ook het verschil te maken, je maakt ook kans op het winnen van de award.

Als jouw organisatie voor de SER Diversiteit in Bedrijf Award genomineerd wordt:

Word je voor én na de uitreiking uitgebreid in het zonnetje gezet door de SER, onder andere via interviews, in artikelen en op bijeenkomsten

Ben je aanwezig bij de feestelijke uitreiking door SER-voorzitter Kim Putters op Diversity Day, 6 oktober

Inspireer je andere werkgevers om van jouw succes te leren en in hun organisatie ook het verschil te maken

Beoordelingscriteria

De inzendingen worden door een deskundige jury en in een publieke stemronde beoordeeld op de volgende criteria:

Vernieuwing: Gaat het initiatief verder dan bestaande aanpakken?

Effectiviteit: Welke aantoonbare resultaten heeft het initiatief opgeleverd?

Duurzaamheid: Is het initiatief structureel ingebed in de organisatie?

Overdraagbaarheid: Kan het initiatief andere organisaties inspireren en door anderen worden toegepast?

Wil je kans maken?

Reageer dan vóór 14 juni 2026 via het inzendingsformulier. Dit jaar kunnen voor het eerst alle organisaties meedoen, dus ook degenen die niet het Charter Diversiteit hebben ondertekend. Je kunt ook andere organisaties voordragen. Ken je een concullega met een mooi initiatief? Stuur deze mail dan door!

