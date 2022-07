Sinds vorig jaar werkt het Amsterdamse kledingmerk Scotch & Soda samen met Trees for All voor een bosrijke wereld. Namens elke klant die zich in een Scotch & Soda winkel inschrijft voor de nieuwsbrief plant Trees for All een boom. Inmiddels tikt de teller bijna 200.000 bomen aan. En dat is een feestje waard! Daarom lanceert Scotch & Soda een exclusieve unisex Trees for All-kledingcollectie, voor volwassenen en kinderen. Met duurzame materialen en ontwerpen geïnspireerd door… je raadt het al: bomen!

Een positieve bijdrage aan het milieu

Een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat. Dat streeft Scotch & Soda naar. Daarom zetten ze stappen om hun impact op het milieu te verminderen. Dit doen ze door zorgvuldig te kijken naar hun materialen en door samenwerkingen aan te gaan met innovatieve bedrijven, waaronder met Trees for All, waar Scotch & Soda al sinds 2021 mee samenwerkt.

En dat gaat als een speer! Binnen een jaar zijn er al bijna 200.000 bomen geplant. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Om deze succesvolle samenwerking te vieren, hangt er sinds vandaag een speciale Trees for All-collectie in de (online) winkels.

Betere materialen

Scotch & Soda’s liefde voor bomen zie je niet alleen terug in de unieke artworks op de T-shirts, sweatshirts en sweatpants in de Trees for All-collectie. Ook zijn de materialen voor deze kledinglijn zorgvuldig geselecteerd. Het kledingmerk heeft als doel om elk seizoen steeds meer verantwoordelijke materialen te gebruiken. Denk daarbij aan biologische, gerecyclede en herwonnen vezels om kleding van te maken. Deze vezels zijn minder belastend voor het milieu dan de gebruikelijke alternatieven. Een betere keuze voor het klimaat dus!

Zo is de kleding in de Trees for All-collectie gemaakt van PYRATEX® materiaal. De T-shirts zijn gemaakt van een mengsel van biologisch katoen en brandnetelvezels, en de sweatshirts en sweatpants bestaan uit biologisch katoen en bananen agri-afval.

De bomenteller loopt door

Sinds het begin van de samenwerking met Trees for All heeft Scotch & Soda al meerdere campagnes gelanceerd om samen met haar klanten bossen te herstellen. Zo sloeg het merk de handen ineen met de online betalingsprovider Klarna. Namens elke klant werd er voor elke eerste Klarna-aankoop via scotch-soda.com een boom geplant. Deze actie bracht 10.000 bomen op! Deze zijn ter ere van World Rainforest Day geplant in het Carara National Park in Costa Rica en het Bongo District in Ghana.

Daarnaast plant Scotch & Soda een boom voor elke klant die zich in de winkel abonneert op de nieuwsbrief. De klant ontvang een online certificaat als bewijs voor de bijdrage. Via de bomentracker op de website kun je het aantal bomen volgen dat het modemerk dankzij haar klanten heeft kunnen planten. De teller staat inmiddels op 193,948 bomen… en het Scotch & Soda-bos blijft groeien!

Benieuwd naar de collectie?

De Trees for All items zijn is beschikbaar op www.scotch-soda.com en in de winkels in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, Denemarken, de Verenigde Staten, Canada en China.