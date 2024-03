Nederland is een nieuw ambachtelijk gebrouwen volwassen frisdrank rijker. Royal Swinkels introduceert een smaakvolle en caloriearme craft soda op basis van mout. FreeBrew is gemaakt van biologische ingrediënten en mouten van gerst, haver, tarwe en spelt. De alcoholvrije dorstlesser doorloopt hetzelfde brouwproces als bier, zonder dat er alcohol wordt gevormd, en komt in de smaken bloedsinaasappel, citroen en framboos. Hiermee speelt FreeBrew in op de groeiende behoeften van consumenten die steeds bewuste keuzes maken en die waarde hechten aan kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid. De nieuwe craft soda van de Lieshoutse brouwer is in heel Nederland te vinden bij Albert Heijn. Daarnaast wordt FreeBrew internationaal uitgerold en is onder andere te koop bij Delhaize (België), Bol en Amazon. Vanaf april staat ook de eigen webshop live via Freebrewdrinks.com.

3 varianten

FreeBrew is volledig biologisch gecertificeerd en vegan. De craft soda komt meteen met drie bijzonder smaakvolle varianten. De 4-granenbasis van de mouten van gerst, haver, tarwe, en spelt geven een ronde smaak en body aan FreeBrew. De toevoeging van biologische vruchtensappen zorgt voor een verfrissende smaak, zonder dat deze extreem scherp is. Het resultaat is een zijdezacht mondgevoel en een rijke smaak die lang blijft hangen. Met bovendien een zeer laag aantal calorieën en suikers per blikje FreeBrew.

Break Free

Jongere generaties zoals Millennials en Gen Z’ers kiezen er steeds vaker voor om tijdelijk of juist voor een langere tijd alcohol te laten staan. Dit is dezelfde groep die in zijn koopgedrag rekening houdt met kwaliteit, gezondheid en milieu en in het dagelijks leven niet bang is om te breken met de norm. FreeBrew biedt hen een duurzaam en smakelijk alternatief voor alcohol, geschikt voor elke gelegenheid; van ontspannen in het park tot een bijzondere borrel.

“Met FreeBrew hebben we echte synergie gevonden in de vereisten van deze categorie: een smaakvol en verfrissend product. Het is biologisch, laag in calorieën en suikers en houdt daarmee rekening met de behoeften van de consument om steeds bewustere keuzes te maken,” aldus Rik von den Hoff, Sr Brand Marketeer FreeBrew Benelux bij Swinkels. “FreeBrew richt zich op een generatie, die aan het pionieren is en zich losbreekt van gewoonten en gebruiken van de generaties voor hen. Door onze brouwervaring in te zetten voor een nieuwe categorie breken we zelf ook met conventies. Met FreeBrew willen we die groep inspireren en motiveren om hetzelfde te doen. “

Op hun reis zijn deze consumenten vaak op zoek naar trendy, smakelijke en duurzame alternatieven voor hun eten en drinken. FreeBrew biedt een bijzondere gebrouwen craft soda die verrast in smaak en een volwaardig alternatief is voor veel reguliere frisdranken.”

De introductie van FreeBrew bij Albert Heijn, is onderdeel van het uitgebreide assortiment van craft soda’s van Swinkels in meer dan duizend Albert Heijn-winkels. Waar velen Swinkels kennen van de (speciaal)bieren, trekken beide bedrijven nu samen op om het aanbod van craft soda’s verder uit te breiden met lemonades, soda’s, kombucha’s, mate’s en crafted ice tea’s.