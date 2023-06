Vanaf vandaag krijgen hotelgasten in diverse hotels de optie om de dagelijkse kamerschoonmaak over te slaan dankzij de WhatsApp-service van Lacoly. In ruil hiervoor plant het hotel een boom via het in 2021 opgerichte Hotels for Trees.

Oprichter en Chief Tree Planting Officers Floris Licht: “Ik ben enorm trots op de verdere professionaliseringsslag van ons impactvolle initiatief. Voorheen gaven gasten tijdens hun verblijf onder andere door middel van een deurhanger aan de dagelijkse kamerschoonmaak over te willen slaan. Door de inzet van Lacoly kunnen gasten dit nu voorafgaand aan of tijdens hun meerdaagse verblijf doorgeven via WhatsApp. Dit is een win-win, zowel voor hotels als voor gasten. Zo werken hotels met een efficiëntere schoonmaakplanning en wordt het voor hotelgasten eenvoudiger om duurzame keuzes te maken.” De WhatsApp-service is per direct beschikbaar voor de reeds aangesloten en nieuwe partnerhotels van Hotels for Trees.

Via WhatsApp bomen planten in plaats van kamerschoonmaak

De hotelbranche kan nog laagdrempeliger impact maken met de nieuwe WhatsApp-service van Lacoly. Hotels for Trees heeft vorig jaar 75.000 bomen kunnen planten door de gast de keuze voor te leggen om de kamerschoonmaak over te slaan. Floris Licht: “We hebben als doel om vanaf 2025 meer dan 1 miljoen bomen per jaar te planten. We kijken daarbij continu naar hoe we meer gasten op een betere manier kunnen bereiken. WhatsApp is daar een ideaal communicatieplatform voor.”

Duurzame stappen via digitale keuzeknoppen

Sinds de introductie van Lacoly afgelopen jaar ontvangen duizenden gasten dagelijks informatie over hun verblijf via WhatsApp. Dit gebeurt in de meeste gevallen voorafgaand aan hun verblijf waardoor de gast zich rustig kan inlezen en de mogelijkheid heeft het verblijf nog aangenamer te maken. Dirk Taselaar, oprichter Lacoly: “Met WhatsApp delen we informatie over het verblijf, kunnen we interessante aanbiedingen doen en bieden we hotelgasten vanaf nu dus ook aan om duurzame keuzes te laten maken. Ik ben erg blij met de nieuwe samenwerking die we aangaan met Hotels for Trees. Ik merk dat er nog veel stappen te zetten zijn om de hotelbranche verder te verduurzamen. Het is mooi dat we hier vanuit Lacoly een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.”

Over Hotels for Trees

Hotels for Trees is met hulp van Founding Partner Blycolin in juli 2021 gestart. Het is een stichting met ANBI status, hetgeen betekent dat donaties aan de stichting belasting aftrekbaar zijn. De stichting wordt aangestuurd door een bestuur, overzien door een Raad van Toezicht en heeft geen winstoogmerk. Alle donaties worden uitgegeven aan bebossingsprojecten van samenwerkingspartner Trees for All of aangewend voor het runnen en verder laten groeien van de stichting. De lange termijn ambitie van de stichting is om vanaf 2015 minstens 1 miljoen bomen per jaar te planten.

Over Lacoly

Sinds begin 2022 verzorgt Lacoly met hun WhatsApp-service gepersonaliseerde communicatie tussen hotels en hotelgasten. Hotels sturen met Lacoly proactief WhatsApp-berichten naar de gasten waaraan keuzeknoppen zijn toegevoegd. De gast kan met gebruik van deze keuzeknoppen doorklikken naar de voor hem/haar relevante informatie. Lacoly won dit jaar twee awards (Horecava Innovation Award & Independent Hotel Show Partnership Award) en is inmiddels internationaal actief.