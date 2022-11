Op de ‘zwartste’ dag van het jaar, gaat Intratuin, samen met andere retailers op groen. Voor elke boom die tijdens Green Friday wordt verkocht, vergroent de retailer in samenwerking met Trees for All één vierkante meter. Het doel is om samen met de stichting tenminste vijfduizend vierkante meter nieuw bos te planten in Nederland en op Borneo. Daar blijft het echter niet bij, want ook de decembermaand staat voor de retailer in het teken van groen. In lijn met haar missie om Nederlandse tuinen te vergroenen geeft ze 50.000 kerstboomstekjes weg aan iedereen die in december een kerstboom koopt.

Als grootste groenaanbieder van Nederland pleit Intratuin samen met gelijkgestemden deze maand voor Green Friday als de nieuwe norm, een duurzaam alternatief voor Black Friday. De retailer doet bewust niet mee aan massale sales en focust zich volledig op vergroening. Peter Paul Kleinbussink, directeur van Intratuin: “Black Friday heeft een enorme impact op mens en milieu. Het draait op deze dag veelal om meer consumeren, terwijl, om onze planeet te ontlasten, we met best een beetje minder kunnen. Waar je echter nooit genoeg van kan hebben, is van groen. Planten en bomen zuiveren onze lucht, dragen bij aan een aangenaam klimaat en zorgen voor een gezonde bodem. Daarom stimuleren we onze klanten op deze dag, om voor extra groen te gaan.”

Om de impact te vergroten slaat Kleinbussink voor deze actie opnieuw de handen ineen met stichting Trees for All: “Afgelopen jaar hebben we, naar aanleiding van onze Green Friday campagne, samen met Trees for All 10.000 vierkante meter vergroend. Ruim het dubbele van wat we in eerste instantie hadden verwacht. Een succes! Dit jaar hebben we ons opnieuw als doel gesteld om 5.000 vierkante meter te vergroenen. Dat lijkt nu misschien wat ambitieus, maar is tegelijkertijd ook nodig.” Voor elke boom die op 25 november wordt verkocht, vergroent Intratuin één vierkante meter in samenwerking met Trees for All.

Vergroening Nederlandse tuinen

De groenspecialist zet, naast Green Friday, ook dit jaar weer in op een groene kerst. Vanaf het moment dat de kerstbomen in de verkoop gaan, geeft het tuincentrum 50.000 kerstboom stekjes (Picea omorika) weg. Daarmee wil Intratuin tijdens de decembermaand opnieuw een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroenen van de Nederlandse tuinen. Met als doel om vóór 2030 vijftig procent groene tuinen te hebben. Iedereen die vanaf 1 december een (echte) Nordmann koopt bij Intratuin, krijgt zo’n kerstboom stekje cadeau om thuis in de tuin te planten.