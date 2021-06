Scotch & Soda en Klarna lanceren internationale campagne met Trees for All

Ter ere van World Rainforest Day, bundelen Klarna en het Amsterdamse modemerk Scotch & Soda hun krachten ter ondersteuning van Trees for All. Dit is de aftrap van een langdurige samenwerking tussen het modemerk en de internationaal opererende stichting die al meer dan 20 jaar herbebossingsprojecten uitvoert in Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië evenals in Nederland.

Scotch & Soda en Klarna hebben toegezegd om de eerste 10.000 bomen te planten ten behoeve van twee initiatieven in het Carara National Park in Costa Rica en het Bongo District in Ghana, West-Afrika. Uit naam van elke klant die vanaf vandaag op scotch-soda.com een eerste aankoop via Klarna doet, wordt een boom geplant, gecertificeerd door Trees for All.

Stéphane Jaspar, CMO van Scotch & Soda: “Wij zijn zeer enthousiast over de extra ondersteuning van Klarna bij de start van onze langdurige samenwerking met de stichting Trees for All. We kijken ernaar uit om een bijdrage te mogen leveren aan het herstel van lokale ecosystemen namens onze klanten. En dat begint allemaal vandaag. Het is een heel makkelijke manier voor ons merk en iedereen die Scotch & Soda een warm hart toedraagt om een goede daad te verrichten en herbebossingsprojecten te ondersteunen in die gebieden waar het meeste behoefte is aan extra groen.”

David Sandström, CMO van Klarna: “Het is een kernelement van de bedrijfscultuur van Klarna om een positieve invloed op de wereld te willen hebben. Door innovatie en verandering mogelijk te maken, kunnen we die kernwaarde ook verwezenlijken. Als wereldwijd merk en bedrijf hebben we de verantwoordelijkheid om enkele van de meest urgente uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken. Via deze campagne met Scotch & Soda en Trees for All geven we klanten de mogelijkheid en moedigen we hen aan om actie te ondernemen met een kleine, individuele stap. Al die kleine stappen bij elkaar vormen een grote stap vooruit in het verminderen en voorkomen van ontbossing over de hele wereld.”

Van de beloofde 10.000 bomen, zullen er 5000 geplant worden in de ecologische verbindingszone van het Carara National Park in Costa Rica. Het park is een van de natuurreservaten met de meeste biodiversiteit in Centraal-Amerika, maar als gevolg van grootschalige ontbossing zijn veel planten en diersoorten schaars geworden. Het doel van Trees for All is om het primaire bos in de nevelwouden in het Turrubares-gebergte te herstellen.

Scotch & Soda en Klarna zullen ook 5000 bomen planten in het Bongo District in Ghana, een van de droogste gebieden van het land.

Het plan van Trees for All voor de komende drie jaar is om 50 kilometer bomen te planten langs de rivierbedding, waar deze is aangetast door erosie, 150 hectare aan agrobossen aan te leggen, inheemse bomen en fruitbomen te planten en meer dan 1500 boeren te trainen in bosbeheer en het gebruik van duurzame landbouwtechnieken om er zo voor te zorgen dat het gebied ook op de lange termijn op de best mogelijke manier verzorgd wordt.\

Simone Groenendijk, bestuurder van de stichting Trees for All: “Bomen zijn een van de meest kostbare natuurlijke hulpbronnen die we hier op aarde hebben. Ze ondersteunen ons ecosysteem en vormen de kern van onze regenwouden, waar de helft van alle planten- en diersoorten ter wereld zich thuis voelt. Ze zijn onmisbaar voor een stabiel klimaat en een vitale waterhuishouding. We zijn heel blij met de hulp die Scotch & Soda en Klarna ons bieden om onze missie om wereldwijd meer bomen te planten en aangetaste bossen in ere te herstellen tot een succesvol einde te brengen.”

Vanaf eind juni zal op een speciale pagina voor Trees for All op de website van Scotch & Soda worden bijgehouden hoeveel bomen er al geplant zijn. Dit geeft klanten inzicht in de vooruitgang die geboekt wordt dankzij hun ondersteuning en in hoeverre het initiatief op schema ligt.