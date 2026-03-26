Schouten Europe introduceert een nieuwe plantaardige filet op basis van een zelfontwikkelde vezelstructuur. Die innovatie zorgt voor een sterke, vleesachtige structuur en maakt het product minder bewerkt. Ook zorgt het voor een lagere milieu-impact. Hiermee zet het Brabantse familiebedrijf opnieuw een stap vooruit in de ontwikkeling van vleesvervangers.

Volgende stap

“Onze R&D-afdeling heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van onze vezeltechnologie,” zegt Niek-Jan Schouten, CEO van Schouten Europe. “Met deze filet zetten we een volgende stap die relevant is voor zowel onze partners als de consument.”

Lagere milieu-impact

Binnen de categorie vleesvervangers groeit de aandacht voor productiemethoden en herkomst van ingrediënten. Zo vraagt het texturatieproces relatief veel energie en worden texturaten vaak buiten Europa geproduceerd. “Texturatie is het proces waarbij eiwit wordt omgezet in een vezelige structuur die lijkt op vlees”, licht Niek-Jan Schouten toe.

Vleesvervangers hebben al een duidelijke milieuvoorsprong op vlees. Met haar vezeltechnologie bouwt Schouten hierop voort en wordt de milieu-impact verder verlaagd. “Interne analyses laten een potentiële reductie zien van circa 10–30%, afhankelijk van productformulering en keten”.

Kleur en bite

De nieuwe plantaardige filet valt op door zijn sappigheid en lichte, kipachtige kleur. “Vleesvervangers vragen soms om de juiste bereiding om droogte te voorkomen. Deze filet blijft sappig en stevig, ook in gebruik. Daarmee bieden we een product dat in de praktijk echt werkt en de categorie verder brengt”, aldus Schouten.

Productkenmerken en toepassingen

De plantaardige filet van 95 gram combineert een Nutri-Score A met een hoog gehalte aan eiwitten en vezels. De herkenbare vorm wordt gerealiseerd met een toegepaste 3D-vorm technologie. “Het product presteert sterk in warme bereidingen en is goed te marineren. Voor koelvers toepassingen is een gemarineerde variant beschikbaar. Ook kan het product worden verrijkt met ijzer en vitamine B12”, besluit Niek-Jan Schouten.