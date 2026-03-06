WildWestLand introduceert Smeerkees, een volledig plantaardige smeerkaas die in een blinde smaaktest geen significant verschil liet zien ten opzichte van traditionele smeerkaas 48+. Daarmee is Smeerkees het eerste plantaardige\ alternatief dat die vergelijking overtuigend doorstaat en tegelijkertijd 30% minder vet en 30% minder zout bevat.

Smaak bewezen op straat

Om de claims te onderbouwen ging WildWestLand de straat op. Proefpersonen beoordeelden Smeerkees blind naast een traditionele smeerkaas 48+. De uitkomst: geen meetbaar verschil in smaakwaardering. Smeerkees onderscheidt zich op voedingswaarde en duurzaamheid van traditionele smeerkaas:

30% minder vet

30% minder zout

Tot 47% lager in verzadigd vet

Bron van vitamine B1, B2, B12

Lactosevrij, glutenvrij en allergenenvrij

Geen welzijnsissues met koeien, minimale milieuimpact

“Op het gebied van smeerkaas, gaat dit wel naar de betere, beste smeerkaas die ik gehad heb”, aldus een blinde proever op straat.

Smeerkees is verkrijgbaar in de varianten Naturel en Sambal, en ligt vanaf deze week in 550 Albert Heijn-filialen in Nederland.

Over WildWestLand: know-how 1936, no cow 2020

Hollandse kaasmakers Westland Kaas, bekend van Maaslander en Old Amsterdam, startten het merk WildWestLand in 2020 samen met Those Vegan Cowboys: het plantaardige zuivellab van Vegetarische Slager-oprichters Jaap Korteweg en Niko Koffeman. Hun vegan kazen noemen ze plant-based Fromance, een knipoog naar hun gedeelde missie om niet van dierlijke kaas te onderscheiden duurzame, plantaardige specialiteiten op de markt te brengen, uit liefde voor kaas.