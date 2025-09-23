Het Giessense familiebedrijf Schouten Europe introduceert deze maand een nieuwe plantaardige worst. De worst bevat een innovatieve vervanger voor dierlijk vet waardoor de worst volgens de producent “unieke sappigheid biedt’’. De nieuwe worst wordt door Schouten aangeboden binnen het retail, out-of-home en food industry kanaal.

Verbeterslag

Schouten werkt, met name bij producten die vlees nabootsen, aan verbeterde varianten van producten die men eerder heeft vermarkt. R&D manager Ruben Molenaar legt uit: “De categorie vleesvervangers is nog steeds relatief jong en wij blijven zoeken naar manieren om betere en gezondere producten te ontwikkelen. Met deze nieuwe worst hebben we een grote verbeterslag weten te maken ten opzichte van de voorganger binnen ons assortiment’’.

R&D manager Ruben Molenaar (rechts) in de proefkeuken van Schouten

Velletje

Naast de unieke vervanger voor vet, is het product ook onderscheidend door het plantaardige velletje dat om de worst zit. “Dit zorgt voor de echte worstbeleving’’, aldus Molenaar. “Een vleesworst bevat een dierlijke darm als omhulsel, dit kunnen wij nu ook op een plantaardige manier aanbieden’’.

Presentatie op Anuga

Schouten’s nieuwe plantaardige worst zal te zien en te proeven zijn tijdens de Anuga in Keulen: ’s werelds grootste en belangrijkste vakbeurs voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze vindt plaats van 4 t/m 8 oktober. Schouten is met haar stand te vinden in de Alternatives Hal 01.2 – standnummer E021. Er zijn samples beschikbaar van een 50 grams variant, maar op aanvraag zijn ook 80 grams of 90 grams worsten te produceren.

Eerste Nederlandse partij

Schouten startte in 1990 als eerste Nederlandse partij met de ontwikkeling van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. Het bedrijf vermarkt één van de meest uitgebreide en gevarieerde assortimenten ter wereld en levert haar producten, voornamelijk onder private label, in meer dan 50 landen. Ook ontwikkelt het bedrijf veel producten op basis van klantvraag.