Klanten van Jumbo Supermarkten kunnen vanaf nu bij winkels in Nederland en België en online terecht voor spliterwten van Nederlandse bodem geteeld door de Eiwitboeren van Nederland. Daarnaast zijn ook verschillende soorten lokaal geteelde bonen, waaronder bruine, witte, zwarte en rode kidneybonen verkrijgbaar. Hiermee is Jumbo de eerste grote Nederlandse supermarktketen die gedroogde peulvruchten op grote schaal lokaal laat produceren en aanbiedt. Met deze nieuwe producten speelt Jumbo in op de groeiende vraag van klanten naar peulvruchten. Een mooie stap die goed is voor klanten, telers én de bodem.

Dichterbij voor onze klanten

Eerder introduceerde Jumbo al edamame boontjes van ‘Dichtbij’, als voorbeeld van succesvolle lokale teelt door samenwerking in de hele keten. Met de komst van deze nieuwe peulvruchten breidt Jumbo het eigen merk aanbod van lokaal verbouwde eiwitrijke gewassen verder uit. Hiermee maken we het voor klanten makkelijker om voor lokaal geteelde peulvruchten te kiezen en inspireren we hen om vaker plantaardig te eten. Peulvruchten zijn ideaal voor gerechten als erwtensoep, bonenstoof of chili. Zo draagt Jumbo bij aan het bereikbaar maken van lekker en verantwoord eten voor iedereen, met oog voor mens, dier en natuur.

Beanmeal Week

Deze week staan peulvruchten extra in de schijnwerpers tijdens ‘Beanmeal Week’. Peulvruchten spelen een belangrijke rol in een toekomstbestendige landbouw. Ze verbeteren de bodemkwaliteit door stikstof vast te leggen, dragen bij aan meer biodiversiteit op het land en helpen bij het verminderen van kunstmestgebruik. Door te kiezen voor teelt dichter bij huis wordt bovendien de afstand van teler tot bord verkleind.

Groeiende vraag naar peulvruchten

De populariteit van peulvruchten stijgt al jaren. Volgens Rabobank is de supermarktverkoop de afgelopen drie jaar met zo’n 10–15 procent gegroeid. Peulvruchten worden daarnaast steeds vaker gebruikt in snacks, maaltijden en plantaardige producten. Het Voedingscentrum adviseert om ze regelmatig te eten, vanwege hun hoge gehalte aan vezels, plantaardige eiwitten, vitamines en mineralen.

Investeren in Nederlandse teelt

De teelt van spliterwten verhuisde in de jaren ’70 naar Noord-Amerika. Om de productie in Nederland opnieuw mogelijk te maken, heeft het Jumbo Impactfonds de afgelopen jaren samen met de Eiwitboeren van Nederland geïnvesteerd in het opbouwen van een nieuwe keten. De Eiwitboeren van Nederland bouwen aan een sterke, toekomstbestendige keten voor Nederlandse eiwitgewassen, waaronder spliterwten, kikkererwten en andere peulvruchten.