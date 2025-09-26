Schneider Electric, leider op het gebied van digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, en Climeworks, een wereldwijde leider in CO2-verwijdering, hebben vandaag een overeenkomst gesloten om tegen 2039 31.000 ton CO2 uit de atmosfeer te halen. Dit is Schneider Electric’s eerste investering in langdurige CO2-verwijdering en tegelijkertijd de grootste portfolio-overeenkomst in de geschiedenis van Climeworks.

Op weg naar netto-nul bedrijfsvoering in de komende tien jaar

Climeworks zal namens Schneider Electric 31.000 ton CO2 verwijderen via drie oplossingen: Direct Air Capture and Storage, Bioenergy with Carbon Capture and Storage, en Enhanced Rock Weathering. Bij elk van deze oplossingen kan CO2 duizenden jaren worden opgeslagen.

Deze overeenkomst versterkt de bestaande maatregelen van Schneider Electric om hun CO2-uitstoot te verminderen. Het bedrijf streeft ernaar om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn in de hele supply chain en wil in 2030 netto nul” opereren, met 90% minder CO2-uitstoot in Scope 1 en 2 ten opzichte van 2017. De certificaten uit deze projecten maken het mogelijk om een deel van de resterende emissies te neutraliseren zodra dat doel is bereikt. Door nu al langdurige CO2-verwijdering veilig te stellen, anticipeert Schneider Electric op toekomstige neutralisatiebehoeften.Tegelijkertijd versnelt het bedrijf de eigen emissiereducties en draagt het bij aan de opbouw van een industrie die essentieel is voor klimaatneutraliteit.

“Zowel CO2-verwijdering als CO2-reductie zijn van groot belang voor het bereiken van onze klimaatdoelstellingen en die van de planeet. De stap naar duurzame CO2-verwijdering die we vandaag zetten, vormt een aanvulling op onze inspanningen om uitstoot te verminderen én op onze bestaande investeringen in natuurlijke CO2-verwijdering. De sector groeit in hoog tempo en juist vroege betrokkenheid versnelt de opschaling van verschillende technologieën. Met Climeworks hebben we een partner gevonden die ongeëvenaarde ervaring en expertise in C02-verwijdering combineert en laat zien wat mogelijk is,” aldus Esther Finidori, Chief Sustainability Officer van Schneider Electric. “Deze overeenkomst vertegenwoordigt een belangrijke stap in het diversifiëren van onze CO2-verwijdering portefeuille met langdurige oplossingen en draagt bij aan onze mogelijkheden voor CO2-verwijdering terwijl we ons voorbereiden op 2050.”

Opschalen van technologie- en op natuurgebaseerde oplossingen

In augustus 2022 behoorde Schneider Electric tot de eerste bedrijven waarvan de klimaatdoelstellingen voor nettonulbroeikasgasemissies werden gevalideerd door de Science Based Targets Initiative (SBTi). Deze standaard vereist dat bedrijven hun uitstoot met minstens 90 procent terugbrengen en de overige emissies neutraliseren met hoogwaardige CO2-verwijdering. Naar verwachting zal de Corporate Net-Zero Standard binnenkort ook bindende stappen nemen voor CO2-verwijdering. De overeenkomst met Climeworks is een belangrijke stap in de opschaling van hoog-

duurzame CO2-verwijdering. Dit is essentieel is om de netto nul-doelen van Schneider Electric én de wereld te halen.

Om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen, moeten zowel technologie- als natuurgebaseerde oplossingen aanzienlijk groeien. Naast het vastleggen van CO2 leveren ze ook brede sociale, economische en ecologische voordelen op. Daarom blijft Schneider Electric investeren in natuur gebaseerde projecten via het Livelihoods Carbon Fund en zijn dochteronderneming EcoAct – een erkende specialist in advies, inkoop en ontwikkeling van koolstof krediet projecten die bedrijven wereldwijd helpt hun klimaatdoelen te verwezenlijken.

Christoph Gebald, mede-CEO en medeoprichter van Climeworks, zegt: “Deze overeenkomst is een mijlpaal voor Climeworks. Schneider Electric is een begrip en we zijn er trots op dat we hen de meest duurzame CO2-verwijdering kunnen bieden. De vraag naar oplossingen voor permanente opslag van CO2) zal alleen maar toenemen.Vroege toegang is daarom cruciaal voor vooruitstrevende bedrijven. Onze samenwerking versnelt niet alleen de kostenreductie van Direct Air Capture, maar laat ook zien dat klimaatactie en economisch inzicht hand in hand gaan – en CO2-verwijdering is precies waar die twee samenkomen.”

Langetermijncommitment aan grootschalige verandering

Oplossingen voor CO2-verwijdering moeten uitgroeien tot grootschalige infrastructuurprojecten om miljarden tonnen CO2 uit de lucht te halen. Het zal jaren duren om deze projecten voor het afvangen en opslaan van CO2 op te zetten. Langetermijn commitment van bedrijven zoals Schneider Electric is onmisbaar om ontwikkelaars, investeerders en de bredere toeleveringsketen te laten zien dat er blijvende vraag is.

De drie oplossingen in Schneider Electric’s portfolio bieden veelbelovende routes naar opschaling richting 2050. Elke oplossing heeft nog specifieke ontwikkelstappen nodig. Voor Bio-energie met Carbon Capture and Storage (BECCS) en Direct Air Capture and Storage (DACS) is vooral het veiligstellen van kapitaalintensieve investeringen cruciaal. Climeworks werkt intussen aan de meest kostenefficiënte Direct Air Capture-technologie ter wereld, om CO2-verwijdering op grote schaal haalbaar te maken. Samen ontwikkelen de twee bedrijven technologische oplossingen die energie-efficiëntie vergroten en zo de kosten van Direct Air Capture omlaag brengen. Voor Enhanced Rock Weathering ligt de focus op het verder verfijnen van monitoring, rapportage en verificatie. Via één contract met Climeworks spreidt Schneider Electric zijn impact over deze drie oplossingsrichtingen.

Climeworks werkt bovendien nauw samen met leveranciers. Het bedrijf benut hun jarenlange ervaring als projectontwikkelaar, verzekert zich van benodigde volumes en stemt die af op de vraag van klanten, terwijl het de milieu-impact tijdens de volledige levenscyclus van CO2-verwijdering zo laag mogelijk houdt. Ook heeft het bedrijf een streng kwaliteitskader ontwikkeld, waarmee het de beste oplossingen identificeert op basis van vertrouwen, impact en risico. Alleen leveranciers die door derden zijn gecertificeerd komen in aanmerking als partner.