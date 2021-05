Schijvens gaat Aware™ gebruiken voor tracering gerecyclede garen in toeleveringsketen

Schijvens maakt gebruik van The Movement’s Aware™ traceerbaarheidstechnologie. Met behulp van deze technologie kan worden geverifieerd dat het gerecyclede garen dat de toeleveringsketen binnenkomt, hetzelfde garen is dat als kleding uitkomt. Daarnaast kan er nooit meer geclaimd worden dan daadwerkelijk is geproduceerd. De productintegriteit wordt in de gehele keten gewaarborgd. Deze informatie en zekerheid stelt ons in staat transparant te zijn voor onze klanten en risico’s op greenwashing te elimineren. Met een simpele scan kun je vals materiaal onderscheiden van echte duurzame stof. Bovendien geeft het toegang tot alle traceerbaarheidsgegevens. Deze informatie en zekerheid stelt merken in staat transparant te zijn voor hun klanten. Met behulp van blockchain-technologie kan worden geverifieerd dat het gerecyclede garen dat de toeleveringsketen binnenkomt, hetzelfde garen is dat als kleding uitkomt.

De nieuwe generatie verwacht dat producenten een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Ze eisen betrouwbare producten waarop ze kunnen vertrouwen en die zo transparant mogelijk worden aangeboden. Traceerbaarheid is daarom een noodzaak, ook voor de producent zelf om te weten dat wat je koopt ook klopt. Het is echter tot nu toe erg moeilijk om te bewijzen dat de uiteindelijke kleding van echte duurzame materialen is gemaakt. Omdat de verbinding tussen ‘het materiaal’ en ‘de certificering’ tijdens het productieproces onbewaakt blijft. Greenwashing is een verborgen risico.

Schijvens voegt Aware ™ tracerdeeltjes in de vorm van vezels toe aan het gerecyclede garen tijdens het vervezelproces en gebruikt vervolgens een beveiligde open-source blockchain om te garanderen dat het materiaal dat de toeleveringsketen binnenkomt hetzelfde is als het materiaal dat als kleding uit de toeleveringsketen komt. Door validatie, transparantie en verificatie aan te bieden, kan deze technologie greenwashing elimineren.

Productiefabrieken kunnen het garen vervolgens op dezelfde manier gebruiken als elke andere ruwe stof. Het verschil is dat aan het einde van de productie het eindproduct kan worden gescand om te bevestigen dat het is gemaakt van de originele gecertificeerde gerecyclede materialen.

Deze bevestiging wordt vervolgens gekoppeld aan het gerelateerde digitale token dat is opgeslagen in blockchain, de originele aankooporder, het GRS-certificaat en het AWARE ™ Certificate of Authenticity. Al deze informatie wordt vervolgens overgebracht naar de digitale portemonnee van het bedrijf, compleet met een gemakkelijk te begrijpen blockchain-interface die alle besparingen op het milieu documenteert.

Schijvens x Aware

Schijvens is een van de eersten die gebruik maakt van de Aware tracer. Onze garenproducent voegt de tracerdeeltjes toe aan ons garen, dat bestaat uit 50% gerecycled textiel en 50% gerecycled PET polyester. Dit garen wordt vóór uitlevering gescand en gecontroleerd op authenticiteit door Aware. Wanneer het garen is goedgekeurd wordt er een digitale versie van aangemaakt in een beveiligde blokchain omgeving. Ook wordt hieraan het bijbehorende GRS certificaat toegevoegd. Elke andere ketenpartner in het proces kan ook het garen traceren met de scannersets die ze van Schijvens hebben ontvangen. Zo wordt de authenticiteit in de gehele keten gewaarborgd.

