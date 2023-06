Aware™ helpt producenten en importeurs van duurzaam textiel met het rapporteren en behalen van de doelen in de nieuwe UPV Textiel wet die op 1 juli van kracht gaat. Het Aware™ Virtual ID, een Digital Product Passport (DPP), helpt merken hun impact te meten aan de hand van eerstehands data en geeft hen de mogelijkheid om in contact te blijven met consumenten voor circulariteitsprogramma’s.

De UPV Textiel wet (uitgebreide producentenverantwoordelijkhei d) verplicht producenten en importeurs van kleding om meer afgedankt textiel te verzamelen en hergebruiken. Bovendien stimuleert het bedrijven om meer gerecycled textiel in nieuwe producten te gebruiken.

Problematiek voor recyclers

Op dit moment wordt slechts één procent van het afgedankte textiel gerecycled tot nieuw textiel. Vanaf 2030 moet een derde van het totaalgewicht, vezel-tot-vezel, gerecycled worden. Dit betekent dat van gebruikt textiel nieuwe kleding moet worden gemaakt.

De grootste uitdaging in het recycleproces is het sorteren van materialen. Veel stoffen worden gemaakt van zogenoemde blends, dat zijn meerdere materialen in één stof. Deze zijn heel moeilijk te recyclen, want bij afgedankte kleding is de compositie niet bekend. “Om die doelstellingen te halen hebben producenten en recyclers inzicht nodig in welk textiel ze voor zich hebben. Met onze fysieke en digitale tracer kan textiel een leven lang uitgelezen worden, waarmee we de circulaire keten enorm kunnen verbeteren”, aldus Koen Warmerdam, mede-oprichter van Aware™.

Traceerbare kleding voor maker en merk

Al jaren is het kledinglabel het dichtst dat we in de buurt komen van hoe onze kleren worden gemaakt. Nu kan een product een leven lang gevolgd worden met behulp van een fysieke tracer die al in de duurzame vezel wordt aangebracht. Deze tracer is één-op-één gekoppeld met een virtuele kopie op de publieke blockchain van Aware™. Iedere stap in de keten is te volgen en te controleren, waardoor valse duurzaamheidsclaims tot het verleden behoren. “Eenmaal geüpload is de informatie direct zichtbaar op de publieke blockchain en dus niet meer te verwijderen. Dit maakt de data in het DPP betrouwbaar en een eerlijke graadmeter om impact te meten. De transparante en virtuele keten die ontstaat komt overeen met de nieuwe EU-wetgeving, die tegen 2030 in gaat”, aldus Warmerdam.

Inzicht en vertrouwen herstellen van consument

Met behulp van het DPP kunnen consumenten de hele keten en de impact van het productieproces met een scan van een QR-code inzien. Hier zien consumenten een overzicht van het materiaal, de samenstelling, de makers in de gehele keten en de sociale-, chemische- en milieuverplichtingen waar deze makers aan voldoen. Daarnaast kan de consument via de QR-code met merk in contact komen om mee te werken aan circulariteitsprogramma’s en daarmee textiel een langer leven te garanderen. “Ook kunnen merken inloggen op het platform en cijfers voor de UPV wetgeving uit het systeem halen”, voegt Warmerdam toe.