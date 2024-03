Goodfuture, leverancier van duurzame en circulaire bedrijfskleding is trots: Koppert Cress lanceert deze week haar nieuwe én 100% circulaire bedrijfskledingcollectie. De prachtige kledinglijn is het resultaat van een nauwe en plezierige samenwerking tussen Goodfuture, Koppert Cress en Schijvens Corporate Fashion.

De bedrijfskleding, volledig in lijn met de identiteit van Koppert Cress, is vervaardigd uit hoogwaardige, circulaire materialen. De collectie omvat custommade items zoals T-shirts, polo’s en sweatvesten. Daarnaast is er gekozen voor artikelen uit het vaste, circulaire assortiment van T’riffic, zoals bodywarmers, softshell- en winterjassen.

De kleding is gemaakt uit een combinatie van gerecycled textiel en recycled polyester uit visnetten en oude sportkleding. Hierdoor is het garen sterk, kleurvast en slijtvast. De keuze van Koppert Cress voor circulaire bedrijfskleding onderstreept haar toewijding aan duurzaamheid.

past volledig in het duurzame ondernemerschap van Koppert Cress.

Yorgos van ’t Wout, Projectleider bij Koppert Cress is enthousiast over het eindresultaat: “We dragen niet alleen duurzame kleding, maar ook een boodschap van verandering.”

Wat de collectie extra bijzonder maakt, is dat alle kleding is geproduceerd in fabrieken die zijn erkend door de Fair Wear Foundation, met een indrukwekkende score van 8,8 in 2023, het hoogste cijfer in de sector. Uiteraard wordt oude en afgedragen bedrijfskleding van Koppert Cress via Goodfuture teruggenomen. Schijvens Corporate Fashion BV. verwerkt deze oude bedrijfskleding tot nieuwe bedrijfskleding: echt 100% circulair!

Koppert Cress, gelegen in het Westland in Nederland, is een toonaangevende teler van natuurlijke, innovatieve ingrediënten. Het assortiment bestaat uit vers gekiemde plantjes (cressen) en andere eetbare bloemen en bladeren (specialties) verzameld van 100% natuurlijke,

aromatische plante.

Goodfuture is dankbaar voor het vertrouwen van Koppert Cress en kijkt uit naar verdere samenwerkingen met gelijkgestemden om met elkaar te bouwen aan een toekomst vol duurzame groei.