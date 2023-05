Al jaren is het kledinglabel het dichtst dat we in de buurt komen van hoe onze kleren worden gemaakt. Alleen stroken de mooie duurzaamheidsclaims vaak niet met de werkelijkheid. Het Amsterdamse klimaat-techbedrijf Aware™ heeft de afgelopen drie jaar gewerkt aan een digitaal product paspoort dat duurzaam textiel zowel fysiek als digitaal traceert gedurende elke stap in de productieketen. Merken kunnen hiermee het vertrouwen bij consumenten herstellen en hun werkelijke impact op het milieu inzichtelijk maken.

Bestaande certificering partijen van duurzame kleding staan onder druk, omdat deze fouten en fraude in de hand werken. Merk en consument willen meer transparantie en betrouwbaarheid, maar bestaande marktoplossingen bieden geen soelaas. Aware™️ is voornemens daar verandering in te brengen door met werkelijke data zekerheid te geven over de duurzaamheid van kleding en daarmee circulariteit te stimuleren. Dit zodat merken en consumenten bewuste keuzes kunnen maken ten gunste van mens en milieu.

Virtuele keten gekoppeld aan textiel

De technologie van Aware™ maakt het mogelijk om iedere stap in de keten te volgen én te valideren. Het team van Aware™ brengt daarvoor de hele keten van het merk in kaart, zodat elke maker direct informatie kan controleren en delen. Feico van der Veen, oprichter en Managing Director van Aware™️, die al meer dan 25 jaar in de duurzame mode actief is: “Door gegevens uit eerste hand te krijgen, ontstaat eindelijk een transparant netwerk van makers, die zowel voor merken als consumenten te vertrouwen is.”

Al in de duurzame vezel wordt een fysieke tracer aangebracht die elke producent met een speciale handscanner van Aware™ in de keten kan uitlezen. Doordat leveranciers eigen informatie delen op het nieuwe, publieke blockchain platform dat Aware™️ heeft ontwikkeld, is alle informatie real-time beschikbaar, zonder tussenkomst van een derde partij. Van der Veen vervolgt: ”Onze technologie is met een mooi woord ‘phy-gital’, omdat textiel één-op-één gekoppeld is met een virtuele kopie.” Frauderen heeft geen zin, want eenmaal geüpload is de informatie direct zichtbaar en niet meer te verwijderen van de publieke blockchain van Aware™️.

De virtuele keten die ontstaat komt overeen met de nieuwe EU wetgeving, die tegen 2030 in gaat. Ook consumenten kunnen de hele keten en de impact al in de winkel zien op hun telefoon, met een scan van een QR-code in het label van het duurzame kledingstuk.

Ontwikkeling van digitaal product paspoort en partners

In 2020 is het Amsterdamse bedrijf gestart met de ontwikkeling van het ‘Aware™️ Virtual ID’, zoals hun digitale productpaspoort heet. Na een aantal pilots met launching partners is het platform nu live. Een van de eerste merken die gebruik maakt van de technologie is het Duitse duurzame merk Armedangels. Naast kledingmerken werkt Aware™ ook voor spelers die actief zijn met promotionele producten zoals wereldwijd leverancier XD Connects (NL), Schijvens (NL), Sols (Fr) en Kariban (FR).