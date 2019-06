Scania Transport Laboratorium is het eigen transportbedrijf van Scania die het transport tussen de verschillende fabrieken van Scania in Zweden en Nederland verzorgt. In Oskarshamn worden de cabines geproduceerd en in Södertälje de overige basiscomponenten. Dit wordt allemaal in meerdere dagelijkse pendels naar Scania Productions Zwolle en Scania Logistics Zwolle getransporteerd. In totaal zijn hier zo’n 11 trekker-opleggers bij betrokken die vrijwel 24 uur per dag onderweg zijn. Met een dagelijkse productie in Zwolle van zo’n 190 trucks per dag is deze logistieke keten van cruciaal belang voor de fabriek. Deze 11 combinaties hebben gezamenlijk een jaarkilometrage van zo’n 4.4 miljoen km en met gebruik van HVO100 wordt er ca. 870 ton minder CO 2 gerealiseerd.

Jan Björklund is directeur van Scania Transport Laboratorium en licht de beslissing om op HVO te gaan rijden toe: “Ons transportbedrijf is een 100% dochter van Scania en daarom ook gebonden aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Scania. Elke moderne Scania-motor kan probleemloos op HVO rijden, dus voor ons was het vooral een zaak om de juiste partners te vinden om op onze route HVO te kunnen tanken. Hier in Scandinavië is dat niet zo’n uitdaging, maar in Nederland is dat lastiger. Gelukkig hebben we in OrangeGas en Fieten Olie goede partners gevonden, die langs de A37 op onze route, HVO100 konden leveren. Daar wordt nu dagelijks meerdere keren getankt en tot dusver loopt alles gesmeerd. Onze strakke planning loopt nog steeds op rolletjes en van de chauffeurs hoor ik alleen maar positieve geluiden.”

Peter Bosma, van OrangeGas, en Richard Fieten, van Fieten Olie, zijn de Nederlandse partners in deze overeenkomst. “Uiteraard zijn wij blij om de HVO100 aan Scania te kunnen leveren. Wij merken onder sommige transportbedrijven hier in de buurt een groeiende belangstelling voor HVO, dus we hopen de leveringen hier in Geesbrug verder te kunnen uitbreiden. HVO is een relatief makkelijke brandstof die in reeds bestaande tanks opgeslagen kan worden. Dat maakt het voor ons ook makkelijker om in de tankinfrastructuur te kunnen investeren.” OrangeGas wil tegen het eind van het jaar op nog zo’n 10 plekken elders in Nederland HVO100 aanbieden; vijf daarvan zijn op locaties van Fieten Olie.

“Scania levert een breed programma motoren voor verschillende hernieuwbare brandstoffen. Zo willen we transportondernemers in veel verschillende toepassingen de mogelijkheid bieden om hun activiteiten te verduurzamen,” licht Scania Product manager Hans Binnendijk toe. “Dit biedt ook Scania Transport Laboratorium de mogelijkheid om verschillende oplossingen te proberen. Zo gaat later in het jaar ook een truck met een ethanolmotor op dezelfde route ingezet worden. Hiermee wil men dan ervaring opdoen op de intensieve Zweeds/Nederlandse pendelroute. Ook deze ethanol zal geleverd gaan worden door OrangeGas op een andere locatie van Fieten Olie; ook in Geesbrug. Voor ons is het steeds belangrijk geworden om de brandstofleverancier hier zo nauw mogelijk bij te betrekken, want die gaat op de middellange termijn een steeds belangrijkere rol spelen. Daarom zitten wij graag niet alleen met de klant aan tafel, maar ook met de verlader én de brandstofleverancier. Pas dán is de keten compleet.”

Hans Binnendijk vervolgt: “Ethanol heeft natuurlijk een andere energiedichtheid dan HVO. Het verbruik zal daarom hoger liggen waardoor de klant relatief meer accijns gaat betalen. Wij zijn hierover, net als onze partners OrangeGas en Fieten Olie, in overleg met de overheid om hier een redelijk alternatief in te vinden. Kijk, onze klanten vinden duurzaamheid belangrijk, anders kijken ze niet verder dan alleen diesel, maar het is wel belangrijk dat hun business case zo sluitend mogelijk is.”