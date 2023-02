Vanaf 1 januari worden de lijmen en kitten van Bostik Benelux bijna CO2-neutraal vervoerd. Door de overstap van reguliere brandstof naar biodiesel, ook wel HVO100, vermindert de producent van lijm- en afdichtingsoplossingen de CO2-uitstoot van haar vervoer in de gehele Benelux met 89%. Na een succesvolle pilot is dit een belangrijke vervolgstap om samen met vervoerder DGL (De Graaf Logistics) het transport te verduurzamen in Nederland, België en Luxemburg.

Bostiks duurzame strategie is de milieu-impact van activiteiten te beperken, zero emissie in de distributie maakt er onderdeel van uit. “We weten dat HVO100 kostentechnisch minder interessant is”, zegt Logistiek Manager Gert-Jan Rombouts, “toch investeren we bewust 25 tot 30 cent per liter, om 89% CO2-reductie te realiseren. Volledig neutraal is straks het doel, maar liever nu al dit resultaat.”

HVO100 kan in elke dieselmotor

Bostik neemt als verlader een voorschot op nieuwe EU-afspraken over duurzaamheidsrapportages en -prestaties en werkt nauw samen in de keten, zodat emissiearm transport in de Benelux nu al mogelijk is. Als stimulans aan de logistieke sector én haar klanten om over te stappen op het makkelijk beschikbare HVO100.

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil: plantaardige oliën, afval, restoliën en vetten, zoals afgewerkt frituurvet. HVO100, ook wel HVO diesel genoemd, kan in elke dieselmotor worden bijgetankt. Door het gebruik van HVO100 worden Bostiks klanten in de Benelux beleverd met 89% minder CO2-uitstoot. Het aantal liters wordt in de vloot van DGL bijgetankt. Door de overstap naar HVO100 vermindert de CO2-uitstoot jaarlijks met enkele tonnen, het is een goede bijdrage aan een verbeterende leefomgeving voor mens en milieu.

Straks elektrisch transport

In 2019 heeft Bostik de Lean & Green star ontvangen voor een CO2-reductie van 20% in 5 jaar tijd. Dit is bereikt door onder andere voor het verkeer tussen de vestigingen over te schakelen op HVO100 brandstof. Deze pilot was de opmaat voor de totale overstap op biodiesel. Naar verwachting schakelt Bostik met DGL in de tweede helft van 2023 over op transport met elektrische voertuigen, eerst tussen de vestigingen.

Bostik houdt alle transportbewegingen bij in BigMile, het programma dat de CO2-voetprint berekent. Het bedrijf kan daardoor met zekerheid stellen die 89% CO2-reductie te halen.