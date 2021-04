Ruim 430.000 consumenten stemden tegen EU-amendement 171 (plantaardige censuur)

Deze week is allesbepalend voor gezonde, duurzame voeding. Amendement 171 (AM171), de ontwerpwetgeving die in 2018 is voorgesteld door de AGRI-commissie van het Europees Parlement om strenge en nieuwe beperkingen voor plantaardige voedingsmiddelen in te voeren, staat ter discussie. Tijdens het ‘supertrialoog’ van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad van Ministers dat tussen 21-29 april plaatsvindt, worden onderwerpen in het kader van de Gemeenschappelijke Organisatie van de Markten voor Landbouwproducten (GMO) besproken. Tijdens de totstandkoming van het amendement was de publieke controle ver te zoeken. Daarom willen nu zowel consumenten als de plantaardige voedingssector dat hun stem wordt gehoord.

In aanloop naar het overleg heeft een diverse groep van stakeholders en consumenten zich uitgesproken tegen AM171:

Ruim 430.000 consumenten tekenden een online petitie die is gestart door initiatiefnemers ProVeg, Upfield en Oatly en die wordt gesteund door nog eens 96 organisaties;

Het Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) schreef leden van het Europees Parlement aan om zich uit te spreken tegen AM171;

34 leden van het Europees Parlement ondertekenden een brief;

21 NGO’s waaronder WNF en Greenpeace schreven een open brief aan EU-leiders om aandacht te vragen voor de kwestie;

Ook producenten van dierlijke zuivel, zoals de CEO van de grootste producent in Oostenrijk, Berglandmilch, spraken zich uit zoals in dit statement;

Een groep van 94 FMCG-bedrijven en NGOs schreven een open brief;

Klimaatactivist Greta Thunberg sprak zich uit over AM171.

Nu is de EU aan zet. Wordt er een concurrentiebeperkend en voor onze leefomgeving roekeloos beleid onderschreven, en een hele reeks nieuwe beperkingen invoeren voor plantaardig voedsel, dat toch al de meeste restricties kent van alle voedselcategorieën? Als ervoor wordt gekozen om de bestaande regelgeving uit te breiden en AM171 aan te nemen, zijn dit de mogelijke en vergaande consequenties voor plantaardige voeding:

Herkenbare verpakkingsformaten zoals een pak voor plantaardige melkalternatieven, of een pakje plantaardige margarine worden verboden;

Afbeeldingen op plantaardig voedsel die lijken op zuivelproducten zijn niet langer toegestaan omdat ze de dierlijke variant ‘imiteren’; een druppel in een melkachtige kleur zou al niet meer mogen;

Alle communicatie die wetenschappelijk onderbouwde claims bevat die plantaardig voedsel vergelijken met zuivelproducten gaan in de ban – ook op sociale media;

Essentiële allergeneninformatie zoals ‘bevat geen melk’ mag niet meer op verpakkingen staan;

Handige beschrijvende termen als ‘romig’, ‘boterig’, ‘gebruik als kookroom’ of ‘veganistisch alternatief voor yoghurt’ mogen niet meer worden gebruikt.

Cecilia McAleavey, Director Public Affairs and Sustainable Eating Oatly: “We hopen dat de EU vasthoudt aan haar belofte om in de mondiale strijd tegen klimaatverandering voorop te lopen en amendement 171 wegstemt. In de race tegen de klimaatklok staan we op een punt waarop de wetenschap laat zien wat is de impact is van plantaardige voeding op klimaatverandering en internationale volksgezondheid. Deze plantaardige censuur is niet alleen verkeerd, het is ook absurd.”

Jasmijn de Boo, Vice President ProVeg International: “Hoeveel mensen moeten zeggen dat ze niet in de war zijn als ze voor het schap in de supermarkt staan, voordat dit verhaal kan worden gezien voor wat het is? Boeren, consumentenverenigingen, NGO’s, producten en consumenten door heel Europa: meer dan 430.000 consumenten hebben zich laten horen om AM171 uit te dagen en deze censuur tegen te gaan. Duurzame ontwikkeling wordt bedreigd. Laten we de klimaatcrisis serieus nemen en plantaardig voedsel beschermen. Onze toekomst hangt ervan af.”

Dr. Jeanette Fielding, Chief Corporate Affairs and Communications Officer Upfield: “Sinds 1870 houden we concurrentiebeperkende aanvallen van de zuivelindustrie af. Dit amendement maakt de beschrijvingen, verpakkingen en afbeeldingen illegaal die de plantaardige sector al decennialang gebruikt. Consumenten weten dat dit niet klopt, en honderdduizenden van hen willen dat hun stem wordt gehoord. In de 21e eeuw is dit niet langer alleen een probleem van concurrentiebeperking en consumentenrechten. Het is ook een probleem van klimaatverandering, biodiversiteit en volksgezondheid.”

Oatly roept consumenten op in actie te komen: