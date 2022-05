Friesche Vlag introduceert Barista Haver, het eerste plantaardige product van het merk in Nederland. Deze goed opschuimbare haverdrank is geschikt voor cappuccino’s of macchiato’s en heeft een volle zachte smaak. Friesche Vlag speelt met de lancering van de plantaardige haverdrank in op de vraag van consumenten naar plantaardige alternatieven en geeft koffieliefhebbers nu keuze uit een breder assortiment.

Stevige schuimlaag

Friesche Vlag Barista Haver is een plantaardige drank op basis van haver, zonder toegevoegde suikers en is zacht van smaak. Wanneer de drank wordt opgeschuimd, ontstaat er een stevige schuimlaag. Hierdoor is de haverdrank perfect om een cappuccino of macchiato mee te maken. Nederland is een echt koffieland: 79% van de huishoudens drinkt koffie, waarvan 43% cappuccino’s en 13% macchiato’s. En de kwaliteit van de schuimlaag wordt door de helft van de consumenten als een van de belangrijkste factoren gezien om te kiezen voor een bepaalde melk- of plantaardige drank.

Belangrijke stap

De haverdrank is de eerste plantaardige variant van Friesche Vlag. Robbert Kleiren, Brand Leader Chocomel, Fristi en Friesche Vlag: “Het is onze missie om Nederland van goede en gezonde voeding te voorzien, nu en in de toekomst. Daarom houden we de behoeftes van consumenten altijd nauwlettend in de gaten en spelen hierop in met onze merken en producten. De introductie van Friesche Vlag plantaardige haverdrank is een belangrijke stap voor ons. We zien dat veel mensen behalve een uitgebreid zuivelassortiment, ook plantaardige producten willen – onder andere voor het maken van een heerlijke cappuccino.”

Friesche Vlag Barista Haver is vanaf 16 mei onder andere beschikbaar bij Albert Heijn.