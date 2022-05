Botanisch brouwer Lowlander presenteert allereerste alcoholvrije craft bier voor op de tap. Alcoholvrij bier is niet meer weg te denken uit de Nederlandse markt en is inmiddels al goed voor één op de twintig consumpties van alle bieren die worden gedronken. Lowlander is trots met deze innovatie de keuze voor de consumptie te vergroten, door twee van hun best verkopende non-alcoholische botanisch gebrouwen bieren op tap beschikbaar te maken: de 0.00% Wit en de 0.3% I.P.A..

Smaakvol, botanisch en 0% alcohol, nu ook op te tap

Door te brouwen met botanicals, zitten de non-alcoholische bieren van Lowlander bomvol natuurlijke smaak, waardoor ze niet onder doen aan de alcoholische varianten. Met maar liefst vijf veelzijdige bieren zonder alcohol in het portfolio, heeft Lowlander het grootste non alcoholisch assortiment van de kleinere Nederlandse brouwers. Voor Lowlander is het een mooie stap om deze bieren nu ook op de tap aan te kunnen bieden. “We zijn enorm trots dat we wederom door middel van innovatie waarde kunnen toevoegen aan het bierlandschap. We zijn hard op weg dat 50% van onze verkochte bieren al alcoholvrij zal zijn, en met de introductie van onze alcoholvrije bieren op tap zal dit alleen nog maar sneller gaan”, aldus Lowlanders Chief Botanical Officer Frederik Kampman.

Vanaf deze week brengt Lowlander twee van hun best verkopende alcoholvrije bieren uit op tap: de 0.00% Wit en de 0.3% I.P.A. De 0.00% Wit is botanisch gebrouwen met teruggewonnen sinaasappel- & citroenschillen, wat het een zeer verfrissend en dorstlessend witbier maakt, vol met uitgesproken tonen van fruit en citrus. De 0.3% I.P.A. is gebrouwen met exotische mango, kardemom & sinaasappelschillen waardoor hij de perfecte balans heeft tussen fris, fruitig en een aangenaam bittertje.

Populariteit van alcoholvrij bier blijft stijgen

De bewuste keuze om alcohol tijdelijk of voor een langere tijd over te slaan wordt steeds meer de norm voor een groter groeiende minderheid van de wereldwijde consument. Deze trend is gaande onder alle leeftijdsgroepen maar het meest zichtbaar bij de ‘Generatie Z’ consument, waarbij nu al een derde van de consumenten tussen 18-25 aangeven dat ze nooit alcohol consumeren. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat in Nederland één op de twintig bieren op dit moment alcoholvrij is. Ook in de horeca laat alcoholvrij bier een zeer duidelijke groei zien – waarbij de verkoop van de Lowlander alcoholvrije bieren met 341% groeit ten opzichte van vorig jaar. Om aan deze groeiende vraag te voldoen en een duurzaam alternatief te bieden voor horeca met hoge volumes alcoholvrij bier introduceert Lowlander na fles en blik nu ook deze bieren op tap. De twee alcoholvrije bieren van Lowlander kunnen vanaf nu bij horecazaken op de tap worden aangeboden en zijn te bestellen bij groothandels Dorstlust, Scheerder en Van Bieren.

Over Lowlander Botanical Beers

Lowlander Botanical Beers staat bekend om hun natuurlijk lekkere bieren, gebrouwen met kruiden, specerijen en vers fruit, ofwel botanicals. Elk van de botanisch gebrouwen bieren heeft een uniek verhaal en unieke smaak. Lowlanders “Chief Botanical Officer” Frederik Kampman werkte jaren in brouwerijen en gin- en jenever distilleerderijen, zowel in Nederland als over de grens. “Toen ik terecht kwam in de wereld van distilleren werd ik gegrepen door de vele kruiden en specerijen die werden gebruikt. Als bierliefhebber maakte me dat nieuwsgierig naar wat deze botanicals aan bier zouden kunnen toevoegen”. En zo ontstond het idee voor Lowlander. Tegelijkertijd is Lowlander zich ervan bewust dat we de schoonheid en de voordelen van de natuur nooit als vanzelfsprekend mogen beschouwen. Als trots lid van 1% For the Planet heeft Lowlander de ambitie om in 2030 volledig Nature Positive te zijn.

Lowlanders botanisch gebrouwen assortiment bestaat uit de White Ale, Floral Ale, Indonesian Pale Ale, de klimaatpositieve Cool Earth Lager, een zomerse Tropical Ale, Organic Blonde Ale , Autumn I.P.A. en de Winter I.P.A. Het low & no assortiment van Lowlander bestaat uit een laag-alcoholisch bier Ginger & Lime Leaf van 2,5%, en de non-alcoholische bieren 0.00% Wit, 0.3% I.P.A., 0.3% Organic Blonde Ale, 0.3% Cool Earth Lager en 0.3% Tropical Ale. Daarnaast heeft Lowlander recentelijk ‘s werelds eerste natuur positieve gin aan haar assortiment toegevoegd.