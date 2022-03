Wageningen University & Research heeft drie bedrijven flink op weg geholpen naar duurzamere voedselverpakkingen. Deze drie winnaars van de Unpack Your Challenge kregen elk een wetenschappelijk onderbouwde roadmap mee met handvatten voor een succesvolle duurzame verpakkingsstrategie.

Met Unpack your Challenge riep Wageningen Food & Biobased Research in november 2021 Europese bedrijven op om te delen welke uitdagingen zij zien in de verduurzaming van verpakkingen. Uit de vele inzendingen zijn drie bedrijven geselecteerd. Een Wagenings team van materiaaldeskundigen, recyclingdeskundigen en experts in ketens en logistiek ging met directeuren en verpakkingstechnologen van deze bedrijven aan de slag om samen een roadmap in te vullen. Deze roadmap helpt deze bedrijven om met behulp van wetenschappelijke inzichten de beste keuze te maken voor hun verpakkingsvraagstuk.

Duurzame verpakkingen voor zacht fruit, los fruit en vlees

Uit de selectie van bedrijven blijkt hoe verschillend de uitdagingen zijn waarmee zij worden geconfronteerd. Zo zoekt het eerste bedrijf naar een milieuvriendelijk alternatief om zacht fruit goed beschermd te verpakken zonder dat dit logistieke problemen oplevert. Het tweede bedrijf streeft voor zijn vleesproducten naar een verpakking die minder plastic bevat en bovendien volledig recyclebaar is. De derde organisatie wil toe naar een duurzame verpakking van stevig, los fruit. De grootste uitdaging voor dit bedrijf is dat de verpakking het fruit goed bijeen moet houden.

De drie bedrijven hebben nu een roadmap in handen waarmee zij zelf hun verpakkingsstrategie kunnen ontwerpen, aanpassen en uitrollen. Elke roadmap is vergezeld van een grondige analyse van de huidige situatie, de verpakkingsdoelen van het bedrijf en de randvoorwaarden waaraan de duurzamere verpakking moet voldoen.

Geen eenvoudige keuze

Marieke Brouwer, onderzoeker duurzame verpakkingen bij Wageningen Food & Biobased Research, heeft de roadmap ontwikkeld. “De juiste keuze voor een duurzamere verpakking maken, is niet eenvoudig”, stelt zij. “Wat betekent het bijvoorbeeld voor bescherming van het verpakte product als je een verpakking kiest die minder plastic bevat? En wat zijn de gevolgen voor de houdbaarheid van het product? Je wil natuurlijk niet dat een nieuwe verpakking ertoe leidt dat er meer voedsel wordt weggegooid. En hoe zorg je ervoor dat de verpakking past in de (productie-)processen en logistieke mogelijkheden van het bedrijf. Door een roadmap te laten ontwikkelen, worden alle wetenschappelijke en praktische inzichten meegenomen in de uiteindelijke keuze voor een verpakking.”